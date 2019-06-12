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Rus gazeteciye destek mitinginde 150’ye yakın gözaltı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Rusya’da tutuklanan Rus gazeteci Ivan Golunov için Moskova’da düzenlenen mitinge polis müdahale ederek 150’ye yakın kişiyi gözaltına aldı.Geçtiğimiz günlerde Moskova’da bir metro istasyonunda Rus polisi tarafından Rusya’nın tanınmış gazetecilerinden muhabir Ivan Golunov gözaltına alındı.

Rus gazeteciye destek mitinginde 150’ye yakın gözaltı

Rusya’da tutuklanan Rus gazeteci Ivan Golunov için Moskova’da düzenlenen mitinge polis müdahale ederek 150’ye yakın kişiyi gözaltına aldı.
Geçtiğimiz günlerde Moskova’da bir metro istasyonunda Rus polisi tarafından Rusya’nın tanınmış gazetecilerinden muhabir Ivan Golunov gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından ifadesi alınan Golunov’a sistematik bir şekilde kumpas kurulduğu iddia edilmiş ve Rus muhalefeti başta olmak üzere Rusya’nın her tarafından tepkiler gelmişti. Kremlin’de yapılan açıklamada Golunov’a karşı yapılan operasyonun ‘yanlış bir operasyon’ olduğu açıklanmış ve sorumlular için soruşturma açılacağı duyurulmuştu.

Destek mitinginde polis müdahale etti
Evine yapılan operasyonda uyuşturucu ürettiği iddia edilen Ivan Golunov’a kumpas kurulduğunu savunan binlerce kişi günlerdir eylem düzenledi. Baskılara boyun eğen mahkeme ise gazeteciyi serbest bırakarak tahliye kararı verdi. Moskova Belediyesinde yolsuzluk iddialarını haberleştirerek tüm dikkatleri kendisine çeken gazetecinin tahliye edileceği gün Moskova’da binlerce destekçisi bir araya geldi. Yapılan eylemin kanunsuz olduğunu savunan Rus polisi, göstericilerin dağılmasını anons etti. Göstericiler buna karşı gelince Rus polisi tarafından büyük bir gözaltı operasyonu başladı. Tazyikli su ile göstericilere müdahale eden polis ekipleri, yaklaşık 150 kişiyi gözaltına aldı. Moskova’da gösteriler halen sürerken dünya basını olayları yakından takip ediyor.

Rus gazeteciye destek mitinginde 150’ye yakın gözaltı

Rus gazeteciye destek mitinginde 150’ye yakın gözaltı

Rus gazeteciye destek mitinginde 150’ye yakın gözaltı

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