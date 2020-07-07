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  4. Rus Gazeteciye Devlet Sırrını İfşa Etmekten Gözaltı

Rus Gazeteciye Devlet Sırrını İfşa Etmekten Gözaltı

07.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Rus Uzay Ajansı Roscosmos’un basın danışmanı görevini yürüten eski gazeteci Ivan Safronov, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı

Rus Gazeteciye Devlet Sırrını İfşa Etmekten Gözaltı

Rus Uzay Ajansı Roscosmos’un basın danışmanı görevini yürüten eski gazeteci Ivan Safronov, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı. Safronov’un mevcut görevi nedeniyle değil daha önce yaptığı bir haberle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı.

Mayıs ayından bu yana Roscosmos’ta basın danışmanlığı görevini yürüten Safronov, daha önce Kommersant ve Vedomosti adlı iki ayrı gazetede askeri konularda haberler yapan bir gazeteci olarak çalışıyordu.

Safronov hakkında Haziran 2019’da yaptığı bir haberde devlet sırlarını ifşa etmekten dava açılmıştı. Söz konusu haber Rusya’nın Mısır’a SU-35 savaş uçakları teslim etmesiyle ilgiliydi.

Safronov’un babası Ivan Safronov da yine Kommersant gazetesinde askeri haberler yapan bir gazeteciydi. Ancak baba Safronov, 2007 yılında yaşadığı apartmanın beşinci katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetmişti.

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