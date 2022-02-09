Rus Gemileri Boğazlar’ı Geçerek Karadeniz’e İlerliyor

Akdeniz’deki 6 Rus savaş gemisinin donanma tatbikatları için Karadeniz’e yola çıktığı bildirildi. Rus Interfax haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı bu manevrayı, ‘‘askeri kaynakların önceden planlanmış intikali’’ olarak nitelendirdi.

Rusya geçen ay donanmasının Ocak ve Şubat aylarında Büyük Okyanus’tan Atlas Okyanusu’na tüm filolarının katılacağı kapsamlı bir dizi tatbikat yapacağını bildirmişti.

Reuters haber ajansının görgü tanığına göre Salı günü üç gemi Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e devam etti. Türk kaynaklar diğer üç gemininse Çarşamba günü boğazlardan geçmesini bekliyor.

Rusya Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmış durumda. Ukrayna’yı işgale hazırlandığı iddialarını reddeden Moskova, NATO ve batı ülkelerinden bazı güvenlik taleplerinin karşılanmasını istiyor. Bu talepler arasında sınırlarının yakınında NATO füze sistemlerinin yerleştirilmemesi ve Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO üyesi olmaması da yer alıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon düzenlemesi durumunda NATO üyesi Türkiye yasal olarak boğazları kapatma yetkisine sahip.

Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz’de kıyıdaş olan Türkiye, Rusya’ya herhangi bir askeri çatışmanın kabul edilemez olduğu ve olası bir işgalin akıllıca olmayacağı uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ve Kiev arasındaki gerilimde arabulucu olma önerisinde bulunuyor. Ankara hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ilişkilere sahip olsa da, Erdoğan Türkiye’nin olası bir Rus işgali durumunda NATO üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getireceğini söylüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından krizin çözülmesi için adımlar atılabileceğine inandığını söylemiş ve iki tarafa da sükunet çağrısı yapmıştı.

