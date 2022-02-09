HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus Gemileri Boğazlar’ı Geçerek Karadeniz’e İlerliyor

Rus Gemileri Boğazlar’ı Geçerek Karadeniz’e İlerliyor

09.02.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz’deki 6 Rus savaş gemisinin donanma tatbikatları için Karadeniz’e yola çıktığı bildirildi. Rus Interfax haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı bu manevrayı, ‘‘askeri kaynakların önceden planlanmış intikali’’ olarak nitelendirdi. Rusya geçen ay donanmasının Ocak ve Şubat aylarında Büyük Okyanus’tan Atlas Okyanusu’na tüm filolarının katılacağı kapsamlı bir dizi tatbikat yapacağını bildirmişti. Reuters haber ajansının görgü tanığına göre Salı günü üç gemi Türk boğazlarından...

Rus Gemileri Boğazlar’ı Geçerek Karadeniz’e İlerliyor

Akdeniz’deki 6 Rus savaş gemisinin donanma tatbikatları için Karadeniz’e yola çıktığı bildirildi. Rus Interfax haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı bu manevrayı, ‘‘askeri kaynakların önceden planlanmış intikali’’ olarak nitelendirdi.

Rusya geçen ay donanmasının Ocak ve Şubat aylarında Büyük Okyanus’tan Atlas Okyanusu’na tüm filolarının katılacağı kapsamlı bir dizi tatbikat yapacağını bildirmişti.

Reuters haber ajansının görgü tanığına göre Salı günü üç gemi Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e devam etti. Türk kaynaklar diğer üç gemininse Çarşamba günü boğazlardan geçmesini bekliyor.

Rusya Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmış durumda. Ukrayna’yı işgale hazırlandığı iddialarını reddeden Moskova, NATO ve batı ülkelerinden bazı güvenlik taleplerinin karşılanmasını istiyor. Bu talepler arasında sınırlarının yakınında NATO füze sistemlerinin yerleştirilmemesi ve Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO üyesi olmaması da yer alıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon düzenlemesi durumunda NATO üyesi Türkiye yasal olarak boğazları kapatma yetkisine sahip.

Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz’de kıyıdaş olan Türkiye, Rusya’ya herhangi bir askeri çatışmanın kabul edilemez olduğu ve olası bir işgalin akıllıca olmayacağı uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ve Kiev arasındaki gerilimde arabulucu olma önerisinde bulunuyor. Ankara hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ilişkilere sahip olsa da, Erdoğan Türkiye’nin olası bir Rus işgali durumunda NATO üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getireceğini söylüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından krizin çözülmesi için adımlar atılabileceğine inandığını söylemiş ve iki tarafa da sükunet çağrısı yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
California Üniversitesi, binlerce hastaya cinsel tacizle suçlanan jinekolog için 250 milyon dolar ödeyecekCalifornia Üniversitesi, binlerce hastaya cinsel tacizle suçlanan jinekolog için 250 milyon dolar ödeyecek
Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardıHalil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Transferde son gün sürprizi!

Transferde son gün sürprizi!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

İlginizi Çekebilir

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.