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Rus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:28 | Son Güncelleme

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait savaş gemisi, Akdeniz'e gitme üzere İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait savaş gemisi, Akdeniz'e gitme üzere İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 158 Borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Rus savaş gemisinin geçişine Sahil güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisinin güvertesinde çok sayıda Rus askeri olduğu gözlenirken bazı askerler de boğaz kıyısını seyretti. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

(FOTOĞRAF)

Rus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptıRus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptıRus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptıRus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

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