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Rus General: Moskova, Ukrayna'nın güneyini de almayı amaçlıyor

23.04.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst düzey bir Rus komutan, Rusya'nın sadece Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin dışında, Ukrayna'nın güneyinin de tam kontrolünü almayı amaçladığını söyledi.

Rus General: Moskova, Ukrayna'nın güneyini de almayı amaçlıyor

Üst düzey bir Rus komutan, Rusya'nın sadece Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin dışında, Ukrayna'nın güneyinin de tam kontrolünü almayı amaçladığını söyledi.

Tümgeneral Rustam Minnekayev, devlet medyasının yer verdiği sözlerinde, böylece Rusya'nın 2014'te ilhak ettiğei Kırım ile arasında bir kara bağlantısı kurabileceğini belirtti.

Tümgeneral ayrıca, bu şekilde Moskova'nın Moldova'daki Rusya destekli ayrılıkçı bölge Transdinyester'e de erişim sağlayabileceğini kaydetti. Transdinyester, Ukrayna'nın batı sınırındaki küçük bir bölge.

General Minnekayev'in sözlerinin Kremlin tarafından resmen onaylanıp onaylanmadığı belirsiz, ancak Interfax ve Tass haber ajansları gibi resmi yayın organlarında geniş yer buldu.

Bu arada üst düzey bir AB yetkilisi de, Rusya'nın önümüzdeki hafta Doğu Ukrayna'daki ve güney kıyılarındaki saldırılarını büyük ihtimalle yoğunlaştıracağını ve gelecek iki haftanın savaşın gidişatında belirleyici olabileceğini belirtti.

Moldova da, generalin "derin kaygı yaratan" sözleri üzerine ülkedeki Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Transdinyester, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra yaşanan kanlı bir çatışmanın ardından bağımsızlığını ilan etti. Ancak bölge uluslararası alanda tanınmıyor ve resmen Moldova'nın bir parçası olarak kabul ediliyor.

Ateşkes anlaşması uyarınca, 1995'ten bu yana bölgede 1500 kadar Rus askeri görev yapıyor.

Rusya'nın orta kesimlerine bakan bölge komutan yardımcısı olan General Minnekayev konuşmayı Sverdlosk bölgesindeki bir askeri tören sırasında yaptı.

General "Güney Ukrayna'da kontrolü sağlamak yine Rusça konuşan halka baskı yapılan Transdinyester'e bir erişim yolu daha" dedi.

Rusya lideri Vladimir Putin de benzer iddialarda bulunmuş ve 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali öncesi, Ukrayna'da Rusça konuşanlara baskı yapıldığını savunmuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, General Minnekayev'in sözelrini "emperyalizm" diyerek kınadı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de gece yaptığı konuşmada "Rusya'nın Ukrayna işgali sadece bir başlangıç. Başka ülkeleri de ele geçirmek istiyorlar" demişti.

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Rusya
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