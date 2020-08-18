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Rus general Suriye’deki saldırıda hayatını kaybetti

18.08.2020 21:33 | Son Güncelleme

Suriye’de Rus askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda bir üst düzey Rus generalin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus general Suriye’deki saldırıda hayatını kaybetti

Suriye'nin doğusunda Rus konvoyunun güzergahında tuzaklanan bir bombanın infilak etmesi sonucu üst düzey bir Rus generalin hayatını kaybettiği bildirildi. Rus haber ajansları Interfax, RIA Novosti ve TASS'ın yer verdiği Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, söz konusu konvoy Deyrizor yakınlarındaki bir insani yardım operasyonundan dönerken bir patlayıcı madde infilak ettirildi. Ajanslar, üç ordu mensubunun patlamada yaralandığını, yaralılardan tümgeneral rütbeli bir askeri danışmanın ise olay yerinden tahliye edilirken hayatını kaybettiğini kaydetti.

Türk - Rus ortak devriyesine saldırı

Pazartesi günü de, İdlib yakınlarındaki Türk - Rus ortak devriyesi sırasında Türk askerlerinin bulunduğu aracın yakınlarında bir patlama yaşandığı bildirilmişti. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesinin tamamlandığı" belirtilerek, "Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denilmişti.

DW, AFP / SÖ, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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