HABER

Rus gezgin Büyük Okyanus’u kürekle kat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 20:16 | Son Güncelleme

Rus gezgin Fyodor Konyuhov, Büyük Okyanus’un Yeni Zelanda ile Şili arasındaki kısmını deniz küreği teknesiyle geçti

Rus gezgin Fyodor Konyuhov, Büyük Okyanus’un güney kısmını deniz küreği teknesiyle geçen ilk kürekçi oldu.

Uluslararası Okyanus Küreği Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Konyuhov, Yeni Zelanda ile Şili arasındaki 27 bin kilometrelik mesafeyi,“Aras” adlı deniz küreği teknesiyle, 154 gün 13 saat 37 dakikada geçmeyi başardı.

Yolculuğuna geçen yıl aralık ayında Yeni Zelanda’nın Dunedin şehrinden başlayan Konyuhov, bugün Şili'deki Horn Burnu kıyısına ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Konyuhov’u tebrik ederek, milyonlarca insanın okyanustaki zorluklarla mücadele eden Konyuhov'un cesaretine hayran kaldığını ifade etti.

Konyuhov, daha önce, dünyayı 11 gün 4 saat 20 dakikada balonla turlayarak bu alanda dünya rekoruna imza atmıştı.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Denizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşüDenizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü
Kalp krizi geçiren liseli Fatmagül, kurtarılamadıKalp krizi geçiren liseli Fatmagül, kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rus gezgin Fyodor Konyuhov

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

O paralar vatandaşa iade edilecek

O paralar vatandaşa iade edilecek

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.