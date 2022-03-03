‘‘Rus Güçleri Kiev Şehir Merkezinin Dışında Durdu’’

Amerika’nın Sesi (VOA) muhabiri Jeff Seldin, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkiliyle Ukrayna savaşındaki son duruma dair görüştü. Yetkili Rusya’nın sahada beklenen ilerlemeyi henüz kaydetmediğini ancak çok sayıda muharip güce sahip olduğunu söyledi.

Sahada bir gün öncesine göre durumda fazla değişiklik olmadığını bildiren yetkili, Rusya’nın ilerlemesinin Kiev şehir merkezinin dışında durduğunu ve merkeze doğru kaydadeğer bir ilerlemenin henüz olmadığını bildirdi.

‘‘Rus güçleri Kiev şehir merkezi dışında durdu’’

Kiev’e gitmekte olan konvoyun durmasının kısmen lojistik sorunlardan, kısmen de Rus konvoyunu hedef alan Ukrayna güçlerinin direnişinden olabileceğini belirten yetkili, Rusya’nın Kiev’i hedef alırken özellikle altyapıya yönelik daha saldırgan davrandığını belirtti.

Yetkili, Rusya’nın Kiev’e ilerlemesinin durmasında etkili ve oldukça yaratıcı Ukrayna direnişinin etkisi olduğunu da sandıklarını bildirdi.

Kiev’e ilerleyen konvoyun hem muharip güç hem de lojistik destek taşıdığını belirten yetkili, konvoyun durmasının nedenlerinden birinin de önlerindeki diğer tum unsurların ilerleme kaydedememiş olması olduğunu söyleyen yetkili, Rusya’nın Kiev’in kuzeyindeki operasyonun başarısız olmasında bazı psikolojik sorunların da etkili olduğuna inandıklarını kaydetti.

Ancak yetkili Rusya’nın bunlardan ders alabileceğini söyledi ve uyanık olunması gerektiğini kaydetti.

‘‘Kiev’e girip hükümeti devirmek istediklerini düşünmek zorundayız’’ diyen yetkili, şehri kuşatma altına almalarının gerekçelerinden birinin bu olduğunu kaydetti.

Rus askerleri yerleşim yerlerine yaklaştıkça topçu atışını arttırabileceği uyarısında bulunan yetkili, Rusya’nın Ukrayna’da açıkça sivil hedefleri vurduğunu ve sivil zaiyat vermeye devam ettiğini belirtti.

Rus güçlerinin Çernihiv ve Harkiv kentlerinin dışında da ilerlemelerini durdurduklarını bildiren yetkili, güneydeki Herson kentindeyse çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

Çernihiv ve Harkiv’de direnişin özellikle güçlü olduğuna vurgu yapan yetkili, bu iki kente ilerleyen Rus güçlerinin süreci devam ettirmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.

Rus güçlerinin çeşitli yönlerden Mariupol kentine yaklaştıklarını belirten yetkili, Çarşamba günü şehrin Rus askerleri tarafından kuşatılabileceğini söyledi.

Yetkili henüz karadan ya da denizden Ukrayna’nın Odessa kentine operasyon düzenlenmediğini, ancak durumun değişebileceğini kaydetti.

Rusya’nın Azaz Denizi kıyı şeridini kullanarak kuzeydeki Mariupol’e ilerlediğini anlatan yetkili, Mariupol’un Rusya’nın ele geçirmeyi istediği önemli bir merkez olduğunu kaydetti. Rusya’nın kıyı şeridini elinde tutmak gibi bir amacı olduğuna dair gösterge olmadığını ekledi.

‘‘Hava sahası için mücadele sürüyor’’

Ukrayna hava sahası için de mücadelenin sürdüğünü belirten yetkili henüz Rusya’nın Ukrayna hava sahası üstünde tam kontrol sağlamadığını belirtti ve Ukrayna hava savunma güçlerinin hala direndiğini belirtti.

Yetkili, hava sahasında hangi tarafın kontrolu sağladığının gün içinde her saat değişebildiğini söyledi.

ABD’nin Rusya’nın şu ana kadar 450’den fazla çeşitli füze attığını sandığını belirten yetkili, Rusya’nın Ukrayna’da misket bombası kullandığı iddialarını ise doğrulayamadıklarını kaydetti.

Yetkili Rusya’nın nükleer güçlerinin durumu konusunda ise ‘‘Kendi stratejik caydırıcılık konumumuzu değiştirecek rahatsız edici bir durum görmedik’’ dedi.

Rusya’nın kullanmayı düşündüğü muharip güçlerin tamamının Ukrayna’da bulunduğunu ve daha fazla asker sevkiyatına dair işaret görmediklerini belirten Pentagon yetkilisi, muharebe gücü söz konusu olduğunda Rusya’nın yorulduğuna dair işaret olmadığını da ekledi.

Rusya’nın silahlı güçlerinin entegrasyonunun beklendiğinden zayıf olduğunu kaydeden yetkili, Rusya’nın yiyecek ve yakıt sıkıntısını hafifletmeye çalışarak duruma uyum sağlamaya devam edeceğini belirterek, ‘‘Ruslar kaydedebileceklerini sandığımız ilerlemeyi kaydedemedi ancak ellerinin altında çok fazla muharip güçlerinin olduğunu hatırlamakta fayda var’’ dedi.

Rusya’nın savaşta yedek asker veya ulusal muhafızları görevlendirdiğine dair işaet olmadığını belirten yetkili Belarus’un ise asker mevzilendirmediğini ve savaşa dahil olmadığını belirtti.

‘‘Putin hala geri adım atabilir’’

Putin’in hala anlamlı bir ateşkes konusunda uzlaşılması halinde saldırıdan geri adım atabileceğini belirten yetkili, ‘‘Rus saldırılarının daha şiddetlendikçe, daha ayrım gözetmeksizin yapılacak olmasından endişe ediyoruz’’ dedi.

Yetkili, Ukrayna’daki can kayıpları sorulduğunda ‘‘Farklı kaynaklardan gelen ölü sayılarına dair güvenimiz yok. Biz de emin olmadan sayı açıklayıp karışıklığa katkı sağlamayı istemeyiz’’ dedi.

ABD’nin yardımlarını doğrudan Ukrayna silahlı kuvvetlerine ulaştırdığını kaydeden yetkili, ‘‘Bunlara son 24 saatte yapılan sevkiyatlar da dahil’’ dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin hala birliklerin başında olduğunu belirten yetkili Ukrayna’nın varlıklarını oldukça iyi kullandığını kaydetti ve silahlı kuvvetler kadar sivil halkın da savaşma iradesinin çok güçlü olduğunu aktardı.

