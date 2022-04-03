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Rus Güçleri Ukrayna İçin Savaşanları Tespite Çalışıyor

02.04.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir sakinleri bombardımandan harap olmuş Mariupol’dan kaçarken, Rus güçleri konvoylardaki erkeklerin Ukrayna ordusuyla savaşıp savaşmadığını kontrol ediyor

Rus Güçleri Ukrayna İçin Savaşanları Tespite Çalışıyor

Dmitro Kartayov ve ailesi, Rus bombardımanından harap olmuş liman şehri Mariupol’dan kaçmaya çalışan binlerce kişiye katılırken, bir engelle daha karşılaştı.

Rus birlikleri, Mariupol’u savunmak için Ukrayna güçleriyle beraber savaşan herkesi tespit etmeye çalışıyordu.

32 yaşındaki inşaatçı Kartayov Rus askerlerin aradıkları erkeklerin dizlerine özellikle dikkat ettiğini söylerken, "Ben çalışıyorum, tamirciyim, doğal olarak dizlerimde çalışma izleri var. Onlar ise siper kazdığımı, siperlere tırmandığımı söylediler" dedi. Kartayov, Ruslar’ın erkekleri çırılçıplak soyarak dövme taraması yaptıklarını söyledi.

Kartayov, “Kollarımı kontrol ettiler, ellerime baktılar, ateş edip etmediğimi, kollarımın nasırlaşıp nasırlaşmayacağını kontrol ettiler” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, aramalarla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Mariupol'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Zaporijya şehrinde, kabul merkezine dönüştürülen bir süpermarkette Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, ailenin kuşatma altındaki şehri batıya doğru giderek terk ettiğini söyledi. Aile önce otobüsle Berdyansk limanına vardı; ardından yaya olarak Ukrayna kontrolundaki topraklara geçti.

Metinvest madencilik ve çelik şirketinin eski çalışanı, 63 yaşındaki emekli Vladimir Andreev, eşi ve arkadaşı ile birlikte ayrı bir grupta konvoydaydı.

Andreev, bulunduğu konvoyun çeşitli kontrol noktalarında Rus güçleri tarafından yaklaşık 17 kez durdurulduğunu söyledi.

Andreev, "Her kontrol noktasında durdurulduk. Kontrol edildik, soyunduk. Savaşa katılıp katılmadığımızı anlamak için omuzlarımızı, kollarımızı kontrol ettiler" dedi.

Ayrılıkçı Donetsk bölgesine yakın bir endüstriyel liman kenti olan Mariupol, savaş öncesinde yaklaşık 400 bin nüfusa sahipti.

Ancak şehir, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana bombardımanların sürekli hedefi oldu.

Düzenli ordu birliklerinin ve şu anda Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın bir parçası olan aşırı sağcı milis grubu Azak Taburu üyeleri de dahil Ukrayna kuvvetlerinin şiddetli direnişiyle, savaş haftalardır sürüyor.

Mariupol’daki yetkililere göre çatışmalarda yaklaşık 5 bin sivil hayatını kaybetti.

Şehirdeki çatışmalar, binlerce insanı özel araçlarla veya otobüs konvoylarıyla Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Ukrayna'nın doğusuna ya da kuzey ve batıda Kiev kontrolundaki bölgelere kaçmaya zorladı.

Görgü tanıkları, konvoylar şehirden ayrılmaya çalışırken, Rus kuvvetlerinin Ukraynalı savaşçıları tespit etme çalışmalarının bu süreçte düzenli hale geldiğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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