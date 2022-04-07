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Rus Güçleri Ukrayna Kentlerini Bombalamayı Sürdürüyor

06.04.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya bugün de Ukrayna'daki kentleri topçu ateşine tutmayı sürdürürken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Batılı ülkeleri, savaş suçu olarak kınanan sivil ölümlere karşılık Rusya'yla ticarete daha sıkı yaptırımlar uygulamaya çağırdı

Rus Güçleri Ukrayna Kentlerini Bombalamayı Sürdürüyor

Rusya bugün de Ukrayna'daki kentleri topçu ateşine tutmayı sürdürürken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Batılı ülkeleri, savaş suçu olarak kınanan sivil ölümlere karşılık Rusya'yla ticarete daha sıkı yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

İnsani yardım dağıtımının yapıldığı bir noktaya düzenlenen Rus topçu ateşi sonucu en az dört kişi yaşamını yitirirken dört kişi de yaralandı.

Doğudaki Luhansk'ta yetkililer sivillere "hala güvenliyken" tahliye olmaları çağrısı yaparken Rus bombardımanının tahliye rotalarını kesebileceği uyarısında bulundu.

“Ruslar Donbas’a yeni saldırı hazırlığında”

Ukrayna, Rus kuvvetlerinin yeniden organize olarak Luhansk ve Donetsk'i kapsayan Donbas bölgesinde yeni bir saldırı içinde olduğunu kaydediyor.

Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko, Rus topçu ateşinin insani yardım dağıtım merkezini vurduğunu söylediği Vuhledar kasabasından görüntüler paylaştı.

Fotoğraflarda iki kadının yerde yattığı, bir kişinin bacağından ağır yaralandığı, bacağı kanlı dördüncü bir kişininse bir yardım aracına bindirildiği görülüyor.

Kirilenko, bugün Oçeretin kasabasına düzenlenen topçu ateşinde bir kişinin öldüğünü, kırsal bir başka bölgede de dört sivilin benzer saldırılarda yaralandığını kaydetti.

Öte yandan Amerika, Rus kuvvetlerinden geri alınan Buça kentinde yakın mesafeden vurularak öldürülen Ukraynalı sivillerin görüntülerinin ortaya çıkmasından birkaç gün sonra Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in kızlarının da dahil edildiği yeni yaptırımları devreye soktu.

Zelenski: “Batı, Rusya’yı dizginlemek için daha fazlasını yapmalı”

Papa Francis, herhangi bir tarafa suçlama yöneltmeden Ukrayna'daki ölümleri "katliam" olarak nitelerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'yı dizginlemek için Batı'nın daha çok çaba sarfetmesi gerektiğini kaydetti.

İrlanda’daki parlamenterlere hitaben video bağlantısı üzerinden konuşan Zelenski, "Rus askerlerinin tüm bu yaptıklarından sonra herhangi bir kararsızlığa müsamaha gösteremem" dedi.

Zelenski, bazı Batılı liderlerin "savaşın ve savaş suçlarının mali kayıplar kadar korkunç olmadığını düşünmeye devam ettiğini" kaydetti.

Yedinci haftasına giren ve binlerce kişinin ölümüne, kentlerin enkaza dönüşmesine, Ukrayna nüfusunun dörtte birinin evsiz kalmasına neden olan savaşın daha geniş kapsamlı bir çatışmaya dönüşme riski taşıması, hala bir kaygı unsuru.

Avrupa Birliği, bu kaygılar nedeniyle kimyasal, nükleer ve biyolojik tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek için malzeme stoğu operasyonu başlattığını açıkladı.

Mariupol hala kuşatma altında

Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mariupol kuşatma altında kalmaya devam ederken on binlerce kent sakini gıda, su ve elektriğe erişim sağlayamıyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, ekiplerinin, 500 Mariupollu'nun bulunduğu, otobüs ve otomobillerden oluşan konvoyun Zaporijya'ya vardığını bildirdi.

Ukrayna devletine ait Ukrayna Demiryolu İşletmesi, ülkenin doğusunda bir tren istasyonuna üç roketin isabet etmesi sonucu ölenler olduğunu bildirdi, ancak istasyonun nerede olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Ukrayna'nın doğusundaki kasaba tahliye ediliyor

Rus kuvvetlerinin saldıracağı korkusunun artması üzerine Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Rusya sınırı yakınındaki Derhaçi kasabası bugün tahliye edilmeye başlandı.

Rusya sınırından 30 kilometre uzakta olan Harkiv'in kuzeyindeki Derhaçi'de yaşayanların çoğu, vakit varken ayrılmaya çalışıyor. Rus topçu saldırıları kasabadaki binalarda ağır tahribata yol açtı.

Kızıl Haç Örgütü'nün düzenlediği tahliye operasyonunda sekiz otobüs ve minibüs, kasabalıları, 150 kilometre batıdaki Poltava'ya tahliye etti.

Geçen hafta Kiev civarından çekilen Rus kuvvetleri, saldırılarını Ukrayna'nın güney ve doğusunda yoğunlaştırmaya başladı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ülkenin en büyük ikinci kenti Harkiv, bugün de saldırılara maruz kaldı. Ukraynalı yetkililer, Harkiv'i almak için Rusya'nın yakında büyük bir saldırı başlatmasını bekliyor.

Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerinin Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tam kontrolunu ele geçirmek için doğuda bir saldırının hazırlıklarını yapmaya devam ettiğini söyledi. Şu anda çatışmaların ana odak noktasının Donetsk olduğunu kaydeden yetkililer, Rus askerlerinin hala Mariupol'un tamamını ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Ukrayna'nın doğusundaki Sievierodonetsk kasabasındaysa yüksek katlı 10 binada Rus topçu ateşi sonucu yangın çıktı.

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