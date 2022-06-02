Rus Güçleri Ukrayna'nın Doğusunda İlerlemeyi Sürdürüyor

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ı kontrol etme çabasını sürdürüyor. Rus güçleri son olarak Donbas bölgesi yakınındaki sanayi kentlerinden birine saldırılarını arttırdı ve Kiev'e batılı müttefiklerden silah sevkiyatını önlemek amacıyla demiryollarını hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna işgali yarın 100'üncü gününe girecek.

Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya 700 milyon dolar değerinde silahı içeren bir paketi açıklamasının ardından Rusya, ABD'yi ''yangına körükle gitmekle'' suçladı.

''Sevkiyat daha da arttırılmalı''

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Slovakya'da katıldığı bir forumda Kiev'in askeri yardımlardan dolayı minnet duyduğunu ancak çatışmada bir dönüm noktası yaşanabilmesi için silah sevkiyatının daha da arttırılması gerektiğini kaydetti.

Biden yönetimi, Ukrayna'nın roket sistemlerini Rusya içindeki hedeflere karşı kullanmayacağı sözünü verdiğini bildirdi. Biden, Ukrayna'nın topçu atışı menzilini arttırmanın Rusya'yı savaşı sonlandırmak için müzakereye oturmaya ikna etmesini umuyor. Rusya'nın Ukrayna işgali binlerce kişinin ölümüne, şehirlerin ve kasabaların yerle bir olmasına ve altı milyon kişinin ülkeden kaçmasına neden oldu.

Moskova ise Batı’nın silahlarını taşımak için kullanılan Ukrayna altyapı tesislerini meşru hedef olarak gördüğünü söylüyor.

''Silah sevkiyatı parametreleri değiştirmiyor''

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, düzenlediği basın toplantısında Batı’nın silah sevkiyatının ''özel operasyon'' olarak nitelendirdikleri işgalin parametrelerini değiştirmediğini öne sürdü.

Peskov, ''Hedeflere ulaşılacak ancak bu Ukrayna'ya daha fazla acı getirecek'' diye konuştu.

Ukrayna'nın batısında Polonya sınırı yakınındaki Lviv Bölge Valisi Maksim Kozitski, Rusya'nın bölgede iki demiryolunu hedef aldığını, saldırılarda beş kişinin yaralandığını ve ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Zelenski Lüksemburg Parlamentosu’na videolink aracılığıyla yaptığı bağlantıda, Rus güçlerinin Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiklerini ve cephe hattının bin kilometreye kadar genişlediğini belirtti.

Rus güçleri Luhansk'ı kontrol etmek için mücadele ediyor

Öte yandan Rus güçleri ağır topçu atışı desteğiyle Sievierodonetsk'in büyük kısmını da kontrol altına aldı.

Yetkililer, ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda ise en az dört sivilin hayatını kaybettiğini, 10'unun ise yaralandığını öne sürdü. Rusya, sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor.

Rusya, Sivierodonetsk'i ve Siverskyi Donets nehrinin batı kıyısındaki daha küçük Lisiçansk'ı tamamen ele geçirirse, Moskova'nın ayrılıkçılar adına hak iddia ettiği Donbas bölgesini oluşturan iki eyaletten biri olan Luhansk'ın tamamını ele geçirmiş olacak.

Rusya Luhansk'ı ele geçirmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in hedeflerinden birini gerçekleştirmiş olacak. Rus güçleri başkent Kiev'den ve Ukrayna'nın kuzeyinden direniş nedeniyle uzaklaşmalarının ardından ülkenin doğusundaki Donbas'ı oluşturan Donetsk ve Luhansk ayrılıkçı bölgelerine yönelmişti.

Ukraynalı General Oleksiy Gromov, Rus güçlerinin Lisiçansk'ı ülkenin geri kalanına bağlayan ana yolda bulunan Berestove köyüne saldırmaya çalıştığını belirtti.

Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko ise Rus güçlerinin güneyde Ukrayna'nın elindeki her ikisi de Donetsk bölgesindeki Kramatorsk ve Sloviansk kentlerine doğru ilerlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus güçlerinin Mikolayiv bölgesinde Ukrayna'ya ait bir Su-25 tipi jeti düşürdüğünü öne sürdü. Açıklamada Harkiv yakınındaki Ukrayna güçlerinin komuta merkezinin de hedef alındığı belirtildi. Reuters haber ajansı bu bilgileri bağımsız olarak doğrulamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Savaşın ekonomik etkileri sürüyor

Savaşın dünya ekonomisi üstündeki büyük olumsuz etkisi sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın en büyük limanlarını ve Karadeniz'deki ihracat nakil hatlarını kontrol ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Kiev'in uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak BM tarafından desteklenen bir misyon ile Karadeniz sevkiyat yollarının açılması ve Ukrayna'nın çiftlik ürünlerinin ihracatına yeniden başlanması için çalıştıklarını bildirdi.

Ukrayna'daki ekonomik baskının bir başka kanıtı olarak Merkez Bankası, yükselen enflasyonla mücadele ve para birimini korumak için Perşembe günü yüzde 10 olan ana faiz oranını yedi yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 25'e çıkardı.

AB'den altıncı tur yaptırımlar

Öte yandan Reuters haber ajansına konuşan bir diplomat, Avrupa Birliği diplomatlarının Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan altıncı tur yaptırımlara onay verdiğini belirtti.

Yaptırımlar arasında kısmi petrol yasağı ve Rusya'nın önde gelen bankalarından Sberbank'ın SWIFT sisteminden çıkarılması yer alıyor.

Diplomat, 26 ülkenin, yaptırımlara karşı çıkan Budapeşte'yi yatıştırmak için Rus Ortodoks Kilisesi’nin başkanı ve yakın bir Kremlin müttefiki olan Patrik Kiryll'i kara listeden çıkarmayı kabul ettikten sonra anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan diplomat, hiçbir ülkenin itiraz etmemesi durumunda anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

