“Rus Güçlerinin İlerleyişi Durdu”

Ukrayna, Rusya’nın kuşatma altındaki Mariupol kentindeki silah bırakma çağrılarını reddederken dün, Rusya Mauriupol kentinde evlerin bulunduğu Podil semtini hedef almış ve saldırılar sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, Moskova’nın “silah bırakılırsa Mariupol halkının şehirden çıkmasına izin verileceği” teklifini reddederek “Teslim olmak, silah bırakmak söz konusu olamaz. Rus tarafını bu konuda bilgilendirdik” dedi.

Vereshchuk ayrıca, Ukrayna şehirlerinde oluşturulan insani koridorlarla, yarısı Mariupol şehrinden olmak üzere dün 7 binden fazla sivilin tahliye edildiğini, Kiev yönetiminin bugün daha fazla tahliye için 50 otobüs göndereceğini kaydetti.

İngiliz askeri istihbaratıysa, Rus kuvvetlerinin büyük kısmının Kiev’in merkezinden 25 kilometre uzakta kaldığını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev’in kuzeyindeki şiddetli çatışmaların devam ettiğini, ancak “Hostomel yönünden kuzeybatıya doğru ilerleyen Rus kuvvetleri, şiddetli Ukrayna direnişiyle geri püskürtüldü" açıklamasında bulundu.

Ukrayna ve batılı destekçileri, Rus kara kuvvetlerinin geçen hafta çok az ilerleme kaydettiğine ve Rusya’nın genellikle top ve füze saldırılarıyla şehir merkezlerini hedef aldığına dikkati çekiyor.

AB liderleriyse bu hafta Rusya’ya yönelik yaptırımları artırmak için biraraya gelecek. Görüşmelerde, Rusya’ya petrol ambargosu uygulaması konusu da masada olacak. Bu hafta Brüksel’de ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden’ın da katılacağı NATO ülkeleri, AB ve G7 ülkelerinin katılacağı toplantılar yapılacak.

