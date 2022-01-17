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Rus güçlerinin tamamı Kazakistan'dan ayrıldı

17.01.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'da düzenlenen protestoların ardından ülkeye gelen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Rusya barışı koruma birimlerinin tamamı bu sabah itibarıyla ülkeden ayrıldı.

Rus güçlerinin tamamı Kazakistan'dan ayrıldı

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protestoların ardından ülkeye gelen KGAÖ’nün Rusya barışı koruma birimlerinin tamamının, bu sabah itibarıyla Kazakistan’dan ayrıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün KGAÖ Rus barış gücü askerlerini taşıyan 14 uçak, Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına geldi” denildi. KGAÖ barışı koruma birimleri, Kazakistan’da önemli devlet binalarını ve bakanlıkları koruyordu.

Hükümetler arası askeri ittifak olan KGAÖ’de, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Rusya
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