Rus hackerlar koronavirüs aşısını doktorlardan önce bulabilir mi?

ABD, Kanada ve İngiltere’de ileri seviyede aşı testlerine başlayan bilimsel kuruluşlara karşı artan Rusya kaynaklı dijital saldırılar da bunun kanıtı oldu.

İngiliz National Cyber Security Centre (NCSC) aşı laboratuvarlarına yapılan siber saldırıların izini sürdüklerinde, Rus istihbarat ajansına ulaştıklarını medyaya resmen açıkladılar. Saldırıların arkasında, Rus istihbaratı tarafından desteklenen hacker gruplarının olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan İngilizleri, ABD ve Kanada da onayladı.

Rusya ise bu suçlamaları reddederken, bu olay, tıbbi kuruluşların da artık hacker’ların hedefinde olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla, artık tıbbi kuruluşların da askeri kuruluşlar kadar sıkı dijital güvenlik önlemleri ile korunması gerektiğini konuşacağımız bir döneme girdik.

Peki, Ruslar Türkiye’ye de saldırmış olabilir mi? Türkiye de salgına karşı aşı geliştiren önemli ülkelerin arasında yer alıyor. Ayrıca, Türk doktorlar tedavi konusunda da önemli başarılar sergiliyor. Sadece aşı değil, ilaç konusunda da Türkiye’de önemli çalışmalar var. Dolayısıyla, Rus hacker’ların Türk laboratuvarlarını da yokladıklarını tahmin etmek zor değil.

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