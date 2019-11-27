Rus Hava Kuvvetleri Suriye’de devriye bölgesini genişletiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetlerinin Suriye’de devriye bölgesini genişlettiğini açıkladı.

Rus askeri pilotları Suriye üzerindeki uçuş bölgesini genişletmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğu illerinin yeni bölgelerinde devriye uçuşları başladı. Bilgilere göre Rus pilotlar Suriye -Türkiye sınırına yakın askeri polis birimlerinin desteklenmesinin yanı sıra bundan sonra Haseke ve Halep illerindeki insani yardım dağıtım noktalarının güvenliğinin sağlanmasını da sağlayacak.

Gazetecilere konuşan Mi-35 helikopter komutanı Aleksey Trefilov’a göre, şu anda uçuşlar esas olarak Suriye’nin kuzeyine yapılıyor. Aleksey, "Çok düşük mesafede uçuşlar yapıyoruz ve belirlenen mücadele görevini yerine getirmek için istenilen zaman, gece ve ya gündüz hazır halde bekliyoruz. İnsan kalabalığı ve araç kalabalığı bulunmamasına dikkat ediyoruz" dedi. Rus komutan, bazı bölgelerde pilotların güvenlik nedeniyle yerden 30-50 metre yükseklikte uçuş yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’deki 22 Ekim toplantısında, kuzeydoğu Suriye’deki durumu çözmek için ortak eylemlerle ilgili bir bildiriyi kabul etti. Belgeye göre, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları 23 Ekim öğleden sonra, Türkiye’nin oluşturduğu 30 kilometrelik güvenlik bölgesini sınırlayan alanlara getirildi. 1 Kasım’da, Rus ve Türk ordusu Fırat Nehri’nin doğusunda ilk ortak devriyeyi gerçekleştirmişti.

