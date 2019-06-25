Rus Hava Kuvvetlerine Ait Uçak Yeniden Venezuela'da

Rus Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak Pazartesi günü Venezuela’ya iniş yaptı. Söz konusu uçağın Venezuela’ya ulaştığı görgü tanıkları ve uçakları takip eden radar yazılımları tarafından da doğrulandı. Bundan yaklaşık 3 ay önce de Rusya ait uçaklar ve askeri personel siyasi çalkantı yaşayan Venezuela’nın başkenti Caracas’a gitmişti.

O tarihte 100 kadar Rus askeri personelini taşıyan Rusya Hava Kuvvetleri’ne bağlı üç uçak Venezuela’ya gitmiş, Washington yönetimi tepki göstermişti.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan görgü tanıklarına göre Venezuela’nın Maiqueta Uluslararası Havalimanı’na Rus Hava Kuvvetleri’ne ait İlyushin 62 tipi ve RA-86496 kuyruk kodlu bir uçak iniş yaptı.

FlightRadar24 adlı uygulamadaki bilgilere göre bu uçak Rus Hava Kuvvetleri’ne kayıtlı ve Mart ayında da Venezuela’ya giden uçak yine buydu.

Amerika Başkanı Donald Trump, Mart ayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya’ya Venezuela’daki tüm askeri personelini çekme çağrısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’yla söz konusu personelin iki ülke arasındaki silah satışı anlaşması kapsamında bölgeye giden uzmanlar olduğunu açıklamıştı.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir yorum yapmadılar.

