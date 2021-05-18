Rus Havayolları Türkiye Uçuşlarının Çoğunu Durdurdu

Aeroflot’un ardından Rusya’nın S7 Havayolları da bu yaz Türkiye’ye uçuşları durdurma kararı aldı. Rus havayolu şirketleri, uçuşları yeniden başlatmak için hükümetin Corona virüsü kısıtlamalarının kaldırılması konusundaki kararını bekliyor.

Türkiye’ye her yıl milyonlarca Rus turist akın ediyor. Moskova’nın artan Corona virüsü vakaları sebebiyle 1 Haziran’a kadar uçuşları durdurma kararı Türkiye’de turizmi olumsuz etkiledi. Ancak hükümetin kapanma süresini uzatıp uzatmayacağı konusundaki belirsizlik, havayollarının uçuşları 1 Haziran sonrasında da askıya alma kararı almasına yol açtı.

Rus havayolu şirketi Aeroflot Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Haziran ayı için tüm satışları durdurduk ve Corona virüsü görev gücünün izni doğrultusunda olası iptaller sebebiyle yolculara rahatsızlık vermemek için haftada iki uçuş hariç tüm uçuşları iptal ettik” dedi.

Bir gün sonra da Rus S7 Havayolları yaptığı açıklamada, belirsizlik sebebiyle yaz sonuna kadar Türkiye’ye tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketinden Salı günü yapılan açıklamada, “Epidemiyolojik durum kontrol altına alındığında ve uçuşlar yeniden başladığında satışları yeniden başlatacağız” denildi.