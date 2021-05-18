Rus Havayolları Türkiye Uçuşlarının Çoğunu Durdurdu

Aeroflot’un ardından Rusya’nın S7 Havayolları da bu yaz Türkiye’ye uçuşları durdurma kararı aldı. Rus havayolu şirketleri, uçuşları yeniden başlatmak için hükümetin Corona virüsü kısıtlamalarının kaldırılması konusundaki kararını bekliyor.
Türkiye’ye her yıl milyonlarca Rus turist akın ediyor. Moskova’nın artan Corona virüsü vakaları sebebiyle 1 Haziran’a kadar uçuşları durdurma kararı Türkiye’de turizmi olumsuz etkiledi. Ancak hükümetin kapanma süresini uzatıp uzatmayacağı konusundaki belirsizlik, havayollarının uçuşları 1 Haziran sonrasında da askıya alma kararı almasına yol açtı.
Rus havayolu şirketi Aeroflot Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Haziran ayı için tüm satışları durdurduk ve Corona virüsü görev gücünün izni doğrultusunda olası iptaller sebebiyle yolculara rahatsızlık vermemek için haftada iki uçuş hariç tüm uçuşları iptal ettik” dedi.
Bir gün sonra da Rus S7 Havayolları yaptığı açıklamada, belirsizlik sebebiyle yaz sonuna kadar Türkiye’ye tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketinden Salı günü yapılan açıklamada, “Epidemiyolojik durum kontrol altına alındığında ve uçuşlar yeniden başladığında satışları yeniden başlatacağız” denildi.
Havayolu endüstrisinden Reuters’a bilgi veren bir kaynak, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları askıya alma kararını 30 Haziran’a kadar uzattığını söyledi; ancak hükümete bağlı Corona virüsü salgını görev gücü bu yönde bir karar alındığını doğrulamadı.
Reuters’a konuşan bir başka kaynak da, Moskova’nın Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatma konusunda henüz bir karar almadığını belirtti.
Rus Tur Operatörleri Derneği’ne göre, bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 500 bin Rus Türkiye’yi ziyaret etti. Moskova’nın uçuşları durdurma kararı Türkiye’de önemli ölçüde Rus turist akınına bağlı olan turizm sektörünü sarstı.
Merkezi İstanbul’da bulunan Andiamo tur şirketinin genel müdürü Cem Polatoğlu Reuters’a yaptığı açıklamada Türkiye’de turizmde Ruslar’ın yerini dolduracak başka bir pazar olmadığını söyledi. Polatoğlu, Ruslar’ın uçuşları durdurma kararının Temmuz-Ağustos sezonunu ciddi şekilde etkilediğini belirtti.
“Rus heyet Türkiye’de yerinde inceleme yapacak”
Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı İbrahim Kalın ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Pazartesi günü turizm ve aşı sevkiyatı gibi konuları görüşmek üzere Rusya’ya gittiğini bildirdi.
İbrahim Kalın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus aşısının en kısa zamanda Türkiye’ye gönderilmesi ve turizm sezonu için adımların atılması, uçuşların yeniden başlaması ve sürecin hızlandırılması konularında anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Türk basınında yer alan haberlere göre, yakın zamanda Rusya’dan bir heyetin Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri değerlendirmek üzere Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.
Yetkililerle görüştükten sonra açıklama yapan Turizm Bakanı Ersoy, Rusya’nın Türkiye’deki vaka sayılarını yakından takip ettiğini ve Rus yetkililerin raporları değerlendirmelerinin ardından Rus heyetin ziyareti konusunda tarih vereceklerini belirtti.