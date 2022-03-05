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Rus Havayollarına Yurtdışı Uçuşları Askıya Alma Tavsiyesi

05.03.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın devlet havacılık kurumu, yabancı ülkelerden kiralanan uçaklara sahip Rus havayollarına yurtdışı uçuşlarını durdurma tavsiyesinde bulundu

Rus Havayollarına Yurtdışı Uçuşları Askıya Alma Tavsiyesi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Kurumu (Rosaviatsiya) Cumartesi günü, kontratlı yabancı uçak kullanan Rus havayolu şirketlerine, 6 Mart tarihinden itibaren Rusya'dan yurtdışına yolcu ve kargo uçuşlarını askıya almalarını tavsiye etti.

Kurum, Rus havayollarına, yabancı ülkelerden Rusya'ya yolcu ve kargo uçuşlarını ise 8 Mart tarihinden askıya almaları tavsiyesinde bulundu.

Tavsiye açıklamasında kurum, Rusya'ya uçak kiralamayı yasaklayan Batı yaptırımlarının bir parçası olarak, halihazırda yabancılardan kiralanmış uçaklara el konulma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Tavsiye, Rus uçaklarını kullanan Rus havayolları veya el koyulma riski olmayan yabancı uçaklara yönelik değil.

Tavsiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan ve hava sahasını Rus uçaklarına kapatmayan ülkelerden gelen yabancı havayollarını da kapsamıyor.

Rosaviatsiya'nın tavsiyesinin ardından, Rusya'nın başlıca havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart tarihinden itibaren Belarus dışındaki tüm uluslararası uçuşları durduracağını duyurdu.

Aeroflot'un Cumartesi günü yaptığı açıklamada, uçuşları durdurma sebebi olarak “uçuşların yapılmasını engelleyen koşullar” gösterildi.

Aeroflot, 6 Mart tarihinden sonra Rusya'dan ayrılmayı planlayan veya 8 Mart tarihinden sonra geri dönmeyi planlayan yolcuların biletlerini iptal edeceğini açıkladı. Havayolu şirketi, tek yön bileti olanların 8 Mart tarihine kadar uçmalarına izin verecek.

Hafta başında Rusya'nın en büyük özel havayolu şirketi S7, Cumartesi gününden itibaren tüm uluslararası uçuşları durdurduğunu duyurmuştu.

ABD, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bir dizi yaptırım paketi uyguladılar. Bu ülkeler yaptırımların parçası olarak gelecek haftadan itibaren hava sahalarını kapattılar.

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Rusya
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