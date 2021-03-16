HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti

Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti

16.03.2021 21:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopter, Ukrayna hava sahasını ihlal ederek alçak uçuş yaptı.Ukrayna’nın Sumskaya Bölgesi’nde öğleden sonra havada hareketlilik yaşandı.

Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopter, Ukrayna hava sahasını ihlal ederek alçak uçuş yaptı.

Ukrayna’nın Sumskaya Bölgesi’nde öğleden sonra havada hareketlilik yaşandı. Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Mi-8 tipi askeri uçak Ukrayna’nın hava sahasını ihlal ederek alçak uçuş yaptı. Hava sahası sınırını 50 metre geçerek bölgede yaşayan halkı paniğe sürükleyen helikopter, yerden 100 metre yükseklikte alçak uçuş yaptı.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi, konuya ilişkin soruşturma başlatarak, Rusya’ya uyarı mektubu göndererek ihlalin sebebine ilişkin açıklama talep etti. Helikopterin bu hava sahası ihlaline karşı Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin tepkisiz kalması, Ukraynalı vatandaşların tepkisine neden olurken, sosyal medyada hükümete sert eleştiriler yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır?Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

'Türkiye en büyük üretim merkezi olacak'

'Türkiye en büyük üretim merkezi olacak'

Sosyal medyada gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Sosyal medyada gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı

Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı

Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

TBMM Genel Kurulu'nda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi

10 uluslararası anlaşma TBMM'den geçti

Gaziantep'te işçileri taşıyan midibüs takla attı: 8 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Radyo programcısını öldürmüştü! Tutuklandı

’Artık sesini kısıyorum’ diyerek katletmişti! Yeni gelişme

Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır? 18 Mart Çanakkale künyesi nasıl doldurulur?

Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.