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Rus heyetinden Sandıklı ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:27 | Son Güncelleme

Rusya’dan Sandıklı’ya gelen ve akademisyenler, gazeteciler, doktorlar, turizm işletmecilerinde oluşan heyet bir dizi ziyarette bulundu.Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, T.C.

Rusya’dan Sandıklı’ya gelen ve akademisyenler, gazeteciler, doktorlar, turizm işletmecilerinde oluşan heyet bir dizi ziyarette bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, T.C. Kütahya Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı/Zafer Development Agency, Türk Hava Yolları, Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen “FAM TRİP 2019”un Sandıklı ayağında Rusya’dan gelen konuklar Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal tarafından makam odasında misafir edildi. Burada karşılıklı fikir alış verişinde bulunan heyet, Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal’a Rusya’dan getirdikleri rozeti takdim ederek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Daha sonra ilçedeki Bedesten Çarşısı, Oyuncak Müzesi, Gülşani Konağı ve Sandıklı Yaren Evi’ni gezen heyet, kültürel miraslarından olan Sandıklı Altını hakkında kuyumculardan bilgiler aldılar. İlçe gezisinin akabinde doğal güzellikleriyle ünlü Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı’nı gezen heyet, Bungalov evlerini gezerek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldılar. Akdağ Tabiat Parkı’nın temiz havası ve bol oksijenini sürekli dile getiren heyet burada bol bol fotoğraf çektirerek öğle yemeğini burada yediler.
Son olarak, termal otelleri ziyaret eden heyete, ilçedeki sıcak su ile tedavi edilebilen rahatsızlıklar, termal suyun faydaları, çamur banyoları, sauna, Türk hamamı, cilt maskesi gibi konularda bilgiler verildi.

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