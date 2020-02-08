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  4. Rus heyetle İdlib görüşmesi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Rus heyetle İdlib görüşmesi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 21:16 | Son Güncelleme

İdlib konusunu görüşmek için gelen Rus heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları tamamlandı. Toplantı 3 saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus heyetle görüşme sonrası açıklama geldi.

Rus heyetle İdlib görüşmesi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya'dan İdlib için bir heyet Ankara'ya geldi. Heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları tamamlandı. Heyetler arası görüşmelerde İdlip’deki durum ele alındı, sahada bir an önce sükünet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Rus heyeti ile görüşmeler üç saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının başkanlık ettiği heyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Heyetler arası görüşmelerde İdlip’teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükünet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı rus heyet İdlib

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