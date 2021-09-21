Rus hükümeti Telegram üzerinde güçlü bir etkiye sahip

Şirketin kurucusu Pavel Durov, Telegram uygulamasının seçimler sırasında kampanya yapılmasını yasaklayan bir seçim yasasını onayladığını duyurdu.

Söz konusu yasa “meşru” olarak nitelendirildi. Telegram, Rusya’nın politikalarına itiraz edebilir, ancak Rus yasalarına meydan okursa sakinlerini nispeten güvenli bir ifade özgürlüğünden mahrum bırakma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

TELEGRAM İSTİSNA MI YAPTI?

Telegram’ım belli bir ülkedeki politikaya uyması normalde söz konusu değil. Şirket her ülkede eşit şartlar üzerinde uygulamalar sunuyor. Ancak şirket yine de bir istisna yapmış gibi. Popüler mesajlaşma uygulaması Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin Telegram sohbet botlarının tümünü geçici olarak engelliyor.

Karar, teknoloji firmalarının Rusya’da farklı yaptırımlar uygulama eğiliminde olduğunun altını çiziyor. Uygulamalar ülkede herhangi bir şekilde var olmak istiyorlarsa hükümeti kızdırmayı da göze alamazlar.

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