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Rus iş adamı Rashnikov'un lüks yatı Fethiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

Fethiye Limanı'na yanaştırılan yata 3 milyon lirayı bulması beklenen yakıt ikmali yapılmaya başlandı

Rus iş adamı Victor Rashnikov'a ait lüks yat Muğla'nın Fethiye ilçesindeki limana demirledi.

Dünyanın en büyük yatlarından olduğu ifade edilen "Ocean Victory" sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. Yata, 26 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 550 bin litre akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 3 milyon lira ödeyeceği öğrenildi. 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından yarın sabah saatlerinde ilçeden ayrılacağı kaydedildi.

Lüks yatta helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ile su sporları araçları bulunuyor.

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"Ocean Victory" Fethiye fethiye limanı Lüks yat Muğla Victor Rashnikov yakıt ikmali

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