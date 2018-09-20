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Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

Rus iş adamı Victor Rashnikov'un 'Ocean Victory' adlı milyon dolarlık süper lüks yatı, Fethiye İskelesi'ne yanaştı. 12 saat boyunca akaryakıt ikmali yapılan lüks yata 670 bin litre yakıt verildi. Rus milyoner, akaryakıtı vergisiz ve daha ucuz alabilmek için ve sırf bu işlem için Yunan adalarındaki tatilini yarıda bırakıp Türkiye'ye geçti.

Rus işadamı Victor Rashnikov'un 140 metre uzunluğundaki 'Ocean Victory' adlı milyon dolarlık süper lüks yatı, sadece akaryakıt ikmali için Yunan adalarından Fethiye'ye geldi.

8 katlı olan ve helikopter hangarı bulunan yat, dünyanın en büyük 10 lüks yatı arasında yer alıyor.

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670 BİN LİTRE AKARYAKIT

Dünyanın sayılı zengin işadamları arasında gösterilen Victor Rashnikov'un süper lüks yatı 'Ocean Victory', sabah erken saatlerde Fethiye İskelesi'ne demirledi. Rusya'nın çelik ve metal kralı Victor Rashnikov'un, 140 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki yatına İzmir'den gelen 25 tankerden 670 bin litre motorin ikmali yapıldı.

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FETHİYE'DEN ET, BALIK VE MEYVE ALDI

Aynı anda 5 ayrı tankerden lüks yata ikmal yapılırken, bazı görevliler de yatın en üst katını temizledi. Ayrıca Victor Rashnikov'un lüks yatına Fethiye'den başta balık ve et ürünleri olmak üzere sebze, meyve çeşitleriyle oldukça yüklü miktarda kumanya alındığı da öğrenildi.

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"Demir Kralı" olarak anılan Rashnikov'un yatta olmadığı yatın Mısır'a gideceği öğrenildi. Fethiye İskelesi'ndeki lüks yat önünde bazı turistler öz çekim yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Victor Rashnikov "Ocean Victory" Fethiye akaryakıt

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