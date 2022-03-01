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Rus işgal konvoyu Kiev’e ilerliyor

01.03.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uydu görüntüleri yüzlerce zırhlı araç ve toptan oluşan 60 km’lik Rus askeri konvoyunun Kiev’e doğru ilerlediğini gösteriyor.

Rus işgal konvoyu Kiev’e ilerliyor

Ukrayna ordusu Rus ordusunun Kiev’i kontrol altına almak için hazırlandığını açıkladı.Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik kapsamlı bir Rus saldırısına dair endişeler artıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli uydu görüntüleri sağlayıcısı Maxar'ın yayınladığı görsellerde 60 kilometre uzunluğunda bir Rus askeri konvoyonun Ukrayna'nın kuzeyinden Kiev'e doğru ilerlediği görülüyor. Buna göre konvoyun başı Kiev'in 25 kilometre kuzeyindeki Antonov Havalimanı yakınlarına ulaşmış durumda. .

Maxar'dan yapılan açıklamada, yüzlerce askeri aracın Ukrayna kırsalında ilerlediği ve "bazı araçların birbirine uzak, bazı araçların ise ikili ya da üçlü gruplar halinde yol aldığı" kaydedildi. Görüntülerin bir kısmında yandığı düşünülen binalardan duman yükseldiği dikkat çekerken, diğer görüntülerde Belarus'ta, Ukrayna sınırına 30 kilometre mesafede yeni bir grup saldırı helikopterleri ile askeri araçların intikal ettirildiği anlaşılıyor.

Ukraynalı yetkililer, geçen Perşembe günü başlayan Rus saldırısının ardından Ukrayna birliklerinin başkent Kiev'e yönelik Rus saldırılarını püskürttüğünü ve Kiev'in dışındaki Antonov Havalimanı civarında büyük çatışmalar olduğunu aktardı. Batılı yetkililere göre de Ukraynalıların direnişi Rus saldırılarını yavaşlatmış durumda. Öte yandan Ukraynalı kaynaklar, Rus ordusunun ülkenin en büyük kentlerine birliklerini intikal ettirmeye ve füze atmaya devam ettiğini bildiriyor.

Rusya Salı gecesi yeni hücum planlıyor iddiası

AFP haber ajansının diplomatik kaynaklar ve savunma çevrelerinden aldığı bilgiye göre Moskova Salı gecesi yeni bir saldırı planlıyor. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus birliklerinin Pazartesi günü Kiev'e doğru "beş kilometre daha" ilerleyerek şehre "25 kilometre mesafeye kadar" yaklaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Kiev'i ve Ukrayna'nın diğer önemli şehirlerini kuşatmak ve kontrollerine almak için" Rus güçlerinin son 24 saattir tekrar gruplandığını ve zırhlı araçlar ile ağır silahları bir araya topladığını duyurdu.

Ukrayna'nın kentlerinde Rus istilası

Ukraynalı yetkililer Pazartesi günü ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv'de büyük bir patlama olduğunu ve 11 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Şehrin Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Rus tankları ve zırhlı araçlarının "her yerde" görüldüğünü dile getirdi.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson kentinin Belediye Başkanı Ihor Kolychaev de Rus ordusunun şehrin tüm çıkışlarına kontrol noktası kurduğunu ancak buna rağmen şehrin "Ukraynalı kaldığını" ve "direnmeye devam ettiğini" kaydetti.

Bu arada Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) gözlemci grubu bu iki şehir ve çevresinde Pazartesi günü birden fazla patlama olduğunu açıkladı. Interfax Ukrayna ajansına göre farklı kentlerde konutların topa tutulması sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Ukrayna ordu yetkilisi Valery Salujny, Rus birliklerinin işgalin başlangıcından bu yana 113 taktik füze attığını açıkladı.

Can kayıpları artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Ukrayna Savaşı'nın ilk beş gününde resmi rakamlara göre 102 sivilin öldüğü, 304 sivilin de yaralandığı bildirilmiş ancak gerçek rakamın büyük olasılıkla çok daha yüksek olduğu ifade edilmişti. Ukrayna hükümeti ise, Rus işgali sonucu 352 sivilin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 40 kişinin de yaralandığını aktarmış ancak öte yandan binlerce Rus askerinin de öldüğünü öne sürmüştü. Rus hükümeti ise can kayıpları konusunda henüz bir açıklama yapmış değil.

Başkent Kiev'de bulunan gazeteciler Pazartesi akşamı şehirde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Kiev'de birçok kişinin Rus saldırısına karşı barikat kurduğu belirtiliyor. Rus ordusu ise sivil halka, otoyolunu kullanarak Kiev'i terk etme çağrısında bulundu.

Zelenskiy'den "Rusya'yı durdurun" çağrısı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medyada paylaştığı bir video mesajında Rusya'nın durdurulması ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden çıkarılması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir ülke Güvenlik Konseyi üyesi olamaz. Burası Ukrayna. Burası Avrupa. 2022 yılındayız. Füzelerle, bombalarla ve toplarla silahlanmış şeytan derhal durdurulmalı. Ekonomik olarak yok edilmeli. İnsanlığın kendini savunabildiği gösterilmeli" söyleminde bulundu.

AFP,dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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