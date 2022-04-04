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  4. Rus işgalini engellemek için patlatılmıştı! Irpin Köprüsü günler sonra görüntülendi

Rus işgalini engellemek için patlatılmıştı! Irpin Köprüsü günler sonra görüntülendi

04.04.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi engellemek için geçtiğimiz haftalarda patlatılan Irpin Köprüsü görüntülendi. Görüntülerde yıkılan köprüdeki yanmış araçlar da dikkat çekti. Kiev'e ana bağlantı noktalarından olan köprünün patlatılmasıyla Rus güçlerinin kente girişinin önünde büyük bir engel oluşmuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Irpin Köprüsü, Rus ordusunun başkent Kiev’e ilerleyişini engellemek için geçtiğimiz haftalarda patlatılmıştı.

Yoğun çatışmalara sahne olan köprü ve çevresi, Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından görüntülendi. Köprü üzerinde çok sayıda aracın yandığı, köprü girişinde ise onlarca aracın terkedildiği görüldü.

SİVİL TAHLİYELERİ YIKIK KÖPRÜNÜN ALTINDAN YAPILMIŞTI

Rusya'nın Kiev'e ve çevredeki bölgelere saldırılarını arttırdığı günlerde ise sivil tahliyeleri de yıkılan köprünün altından yapılmıştı.

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Gostomel askeri üssü yakınında yer alan Irpin şehri, başkent Kiev’in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

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Kiev
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