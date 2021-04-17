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Rus istihbaratı Belarus’ta askeri darbe planladığı iddia edilen kişileri yakaladı

17.04.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ile Moskova’da düzenlediği operasyonda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya suikast düzenleyerek darbe yapmayı planladığı iddia edilen kişileri yakaladı. Lukaşenko konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD istihbaratı ile bağlantılı kişilerin kendisi ile birlikte çocuklarına yönelik suikast planladığını" söyledi.

Rus istihbaratı Belarus’ta askeri darbe planladığı iddia edilen kişileri yakaladı

FSB’den yapılan açıklamada, KGB ile düzenlenen ortak özel operasyonda ABD-Belarus çifte vatandaşlığına sahip olan Yuriy Zyankoviç ve Belarus vatandaşı Aleksandr Feduta'nın yakalandığı bildirildi.

"DARBE VE SUİKAST DÜZENLEMEYİ PLANLIYORLARDI"

Açıklamada, "Yakalanan kişiler Belaruslu ve Ukraynalı aşırı milliyetçilerle birlikte Belarus’ta ‘renkli devrim’ senaryosu çerçevesinde askeri darbe ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya suikast düzenlemeyi planlıyorlardı." ifadeleri kullanıldı.

"GİZLİ SOHBET PROGRAMI ÜZERİNDEN DARBE PLANLAMASI YAPIYORLARDI"

Radikal muhalif ideolojiye sahip söz konusu kişilerin internette gizli sohbet programı üzerinde darbe planlaması yaptığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin Moskova’da gizlice muhalif görüşe sahip bir Belaruslu general ile buluşmaya karar verdiği anlatıldı.

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Zyankoviç’in ABD ve Polonya ile istişare yaptıktan sonra Moskova’da bir restoranda söz konusu buluşmayı gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıya katılanlar Belaruslu generale, planların başarılı bir şekilde uygulanması için Belarus’un tüm üst düzey yöneticilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler. Halka seslenmek için televizyon ve radyo kuruluşlarına el konulması, polis ve içişleri bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin engellenmesi dahil askeri darbenin tüm ayrıntılı planları ortaya konuldu. Kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin eylemlerinin zorlaştırılması için Belarus’ta enerji sisteminin kapatılması planlandı. Silahlı oluşumlar aktif fazda devreye sokulacaktı."

Rus istihbaratı, planlamadaki nihai hedefin, cumhurbaşkanlığının ortadan kaldırılmasıyla Belarus’un anayasal sistemini değiştirme ve ülke yönetiminin ulusal uzlaşma komitesine teslim etme olduğunu kaydetti.

Ayrıca açıklamada, Zyankoviç’in ülkenin parlamentosunu ve yasal sistemini yönetecek kişi olmayı, Feduta’nın ise siyasi reformlar ve ideolojik çalışmaları üstlenmeyi planladığı savunuldu.

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9 MAYIS ZAFER BAYRAMI'NI TARİH OLARAK SEÇMİŞLER

FSB’nin açıklamasında, söz konusu muhalif kişilerin askeri darbe yapmak için yer ve zaman olarak Minsk’te 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda yapılacak askeri geçit törenini planladığı kaydedildi.

Darbe ve suikast planlaması suçlaması ile gözaltına alınan kişilerin Belarus’a teslim edildiği bildirildi.

LUKAŞENKO ÇOCUKLARININ DA HEDEFTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı açıklamada, "ABD istihbaratı ile bağlantılı kişilerin kendisi ile birlikte çocuklarına yönelik suikast planladığını" söyledi.

Yakaladıkları grubun hazırladıkları planı anlattığını aktaran Lukaşenko, "Bu işlerin yabancı istihbaratlara ait olduğunu ortaya çıkardık. Büyük olasılıkla CIA, FBI." ifadelerini kullandı.

PUTİN, BIDEN'A SUİKAST PLANINI SORMUŞ

Ayrıca Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisine yönelik ABD istihbaratı tarafından suikast planını sorduğunu, ancak Putin’in Biden’dan bu hususta bir cevap alamadığını açıkladı. (AA)

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