Rus istihbaratı DEAŞ’ın bombalı saldırısını son anda önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çeçenistan ve Dağıstan’da Rus polisine bombalı saldırı hazırlığında olan DEAŞ militanlarına baskın yaparak 5 kişiyi yakaladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni ve Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de takip altında tutulan 5 kişiye operasyon yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 DEAŞ militanı yakalandı. Hücrelere yapılan baskında çok sayıda bomba yapımında kullanılan kimyasallar, VOG - 4 suikast tabancası, 3 adet Kalaşnikof silah, 2 adet tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. FSB tarafından yapılan açıklamada örgüt üyelerinin uzun zamandır takip altında tutulduğu, Suriye’deki DEAŞ militanlarıyla ilişkilerinin tespit edildiği, bankalar üzerinden Suriye’deki militanlara toplanan bağışları gönderdikleri ve örgütten doğrudan talimat aldıkları belirtildi.

Rus polisine bombalı saldırı önlendi

FSB tarafından yapılan açıklamada örgütün Rusya’nın tüm bölgelerinde daha önce kullandıkları yöntemlerin bir benzerini gerçekleştirmek istedikleri belirtildi. Açıklamada örgütün Grozni, Mahaçkale ve Rusya’nın bazı şehirlerinde Rus polisine karşı bombalı saldırı için hazırlıklar yaptıkları ve son aşamaya kadar getirilen hazırlıklardan sonra Rus polisinin bulunduğu noktalara bombalı saldırı yapacakları belirtildi. Operasyonlarla saldırıların önüne geçildiği ifade edilirken örgütün Rusya genelindeki tüm hareketlerinin tespit edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Rus istihbaratı örgüte yönelik yaptığı baskın ve örgüt üyelerinin ifadelerinin görüntülerini yayınlayarak operasyonun başarısını deşifre etti.

