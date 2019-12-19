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Rus istihbaratına silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 20:43 | Son Güncelleme

Federal Güvenlik Servisi’nin Moskova’daki Genel Merkez binası yakınında bir kişinin silahıyla ateş açtığı bildirildi.

Rus istihbaratına silahlı saldırı

Saldırıda bir FSB çalışanının öldüğü açıklandı.Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi‘nin (FSB) Moskova'daki Genel Merkezi yakınında bir kişinin silahıyla ateş açtığı bildirildi.

FSB'den yapılan açıklamada, saldırıda bir FSB çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi. Interfax haber ajansının aktardığı açıklamada saldırganın bina içine girmeyi başaramadığı ve dışarıda "etkisiz hale getirildiği" kaydedildi. Henüz kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bir Kalaşnikof tüfek bulunduğu belirtiliyor.

Saldırı sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da FSB ve diğer Rus güvenlik birimleri için düzenlenen bir konserde bulunduğu bildirildi. Putin olay öncesinde, tüm dünyadan ve Rusya'dan yaklaşık 2 bin gazetecinin katıldığı yıllık basın toplantısını düzenlemişti.

DW,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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