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Rus itfaiyeciler yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Rusya’da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü.Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Tomsk şehrinde 2 katlı bir ahşap evde yangın çıktı.

Rusya’da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü.
Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Tomsk şehrinde 2 katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını söndürme çalışmaları sırasında bir kediyi kendinden geçmiş halde dışarı çıkardı. İtfaiyeciler yangından kurtardıkları kediye oksijen vererek kedinin hayata dönmesini sağladı. Yerel Acil Durum Bakanlığına göre, itfaiye ekibi kediyi hayata döndürmek için 10 dakika çabaladı.
26 acil servis görevlisi ve 7 yangın söndürme aracı ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin banyosunda çıktığı tespit edilen yangının nedeni araştırılıyor.

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