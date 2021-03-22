HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus jetleri Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında gaz tesislerini vurdu!

Rus jetleri Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında gaz tesislerini vurdu!

22.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus jetleri Türkiye sınırı yakınında Suriye'nin kuzeybatısındaki petrol tesisi, çimento fabrikası ve birkaç kasaba ve kenti vururken, Suriye ordusu topçularının bölgedeki bir hastaneye düzenledikleri saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti ve 14 sağlık görevlisi yaralandı.

Rus jetleri Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında gaz tesislerini vurdu!

Bilgiyi veren görgü tanıkları ve muhalif kaynaklar, Rus yapımı karadan karaya füzesinin Qah köyünü da vurduğunu, Rusya'nın hava saldırılarının Türkiye sınırı boyunca yoğun nüfuslu mülteci kampları yakınlarına yapıldığını söylediler.

Yaklaşık dört milyon kişinin yaşadığı İdlib vilayetindeki Sarmada kenti yakınlarında bir gaz tesisi vuruldu ve Cilvegözü sınır kapısının Suriye tarafı olan Bab al Hawa sınır kapısına yakın bir araç parkındaki düzinelerce tır ve romörk yandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Türkiye destekli Suriye Ulusal Ordusu sözcüsü, Şam hükümetini destekleyen Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin kontrolü altında kalan son bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve ticari faaliyetleri aksatmaya çalıştığını ancak saldırıların İdlib'e yönelik geniş çaplı bir taarruza işaret etmediğini söyledi.

Savunma Bakanlığı Suriye hükümet güçleri tarafından atılan füzelerin, Kah köyünü ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldığını ve yedi sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya'ya bildirimde bulunulduğu ve Türk askerlerinin harekete geçirildiği belirtildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Gergerlioğlu için kritik süreç! 10 gün içinde teslim olmazsa...Gergerlioğlu için kritik süreç! 10 gün içinde teslim olmazsa...
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

ABD: AstraZeneca yüzde 79 etkili

ABD: AstraZeneca yüzde 79 etkili

Rusya’da sirkte filler birbirine girdi: İzleyenler böyle kaçtı

Sirkte filler birbirine girdi! İzleyenler böyle kaçtı

Sao Paulo’da oksijen tüpleri tükenmek üzere

Sao Paulo’da oksijen tüpleri tükenmek üzere

Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı

Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı

İran'ın dini lideri Hamaney: Acelemiz yok!

İran'ın dini lideri Hamaney: Acelemiz yok!

Uçağa binerken defalarca kez düşen Biden hakkında açıklama: Rüzgar yüzünden

Uçağa binerken defalarca kez düşen Biden hakkında açıklama: Rüzgar yüzünden

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.