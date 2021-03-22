Rus jetleri Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında gaz tesislerini vurdu!

Bilgiyi veren görgü tanıkları ve muhalif kaynaklar, Rus yapımı karadan karaya füzesinin Qah köyünü da vurduğunu, Rusya'nın hava saldırılarının Türkiye sınırı boyunca yoğun nüfuslu mülteci kampları yakınlarına yapıldığını söylediler.

Yaklaşık dört milyon kişinin yaşadığı İdlib vilayetindeki Sarmada kenti yakınlarında bir gaz tesisi vuruldu ve Cilvegözü sınır kapısının Suriye tarafı olan Bab al Hawa sınır kapısına yakın bir araç parkındaki düzinelerce tır ve romörk yandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Türkiye destekli Suriye Ulusal Ordusu sözcüsü, Şam hükümetini destekleyen Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin kontrolü altında kalan son bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve ticari faaliyetleri aksatmaya çalıştığını ancak saldırıların İdlib'e yönelik geniş çaplı bir taarruza işaret etmediğini söyledi.

Savunma Bakanlığı Suriye hükümet güçleri tarafından atılan füzelerin, Kah köyünü ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldığını ve yedi sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya'ya bildirimde bulunulduğu ve Türk askerlerinin harekete geçirildiği belirtildi.



