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Rus kadın banyo küvetinde feci şekilde can verdi! Telefon merakı sonu oldu

10.12.2020 13:08 | Son Güncelleme:
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Rus kadın banyo küvetinde feci şekilde can verdi! Telefon merakı sonu oldu

Telefon merakı nedeniyle duşa bile telefonla giren genç kadının bir anlık hatası sonunu hazırladı. Telefonuyla duşa giren 24 yaşındaki Olesya Semenova, banyo küvetinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Küvetin içinde telefonunu şarjdayken kullanan kadın, dalgınlıkla telefonu suya düşürünce yüksek voltajlı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA DA ELEKTRİK ÇARPTI

Rusya Arkhangelsk'te yaşayan Olesya Semenova'nın cesedini ise arkadaşları buldu. Küvetin içinde yatan Olesya'yı arkadaşı Daria çıkardı ve şöyle konuştu: 'Onu küvette hareketsiz bir şekilde görünce çığlık attım. Salladım, solgundu ve nefes almıyordu. Ona dokunduğumda beni elektrik çarptı ve o anda telefonun da suda olduğunu fark ettim. Telefon hala şarjdaydı.'

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Daria hemen sağlık görevlilerine haber verse de Olesya için çok geçti. Görevliler genç kadının akıma kapılıp hayatını kaybettiğini açıkladı.

OLESYA BUNA BAĞLI İLK ÖLÜM DEĞİL

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Bununla birlikte ülkede sık sık bu trajediler yaşanıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında ve geçen yıl benzer ölümler yaşanmıştı. Rusya acil durum bakanlığı trajedinin ardından, ülkede meydana gelen bu tür ölümler hakkında bir uyarı yazısı yayımladı.


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