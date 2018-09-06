Rus kadın, işlettiği kafede intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ekonomik ve ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk annesi Rus Luıza K. (37), işlettiği kafede kendini astı.
Olay, saat 07.30 sırasında Konyaltı ilçesi Liman Mahallesi Bileydiler Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Sabah işe gelen çalışanlar, işletme sahibi Rus uyruklu Luıza K.'yi arka bölümde tenteye bağlı ipte asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Rus kadının öldüğünü belirledi. Luıza K.'nin uzun süre alkol aldığı, kulağında kulaklıkla müzik dinlerken kendini astığı belirlendi.
Luıza K.'nin yaklaşık 3 ay önce işletmeyi devraldığı ve son ayın kirasını ödeyemediği öğrenildi. Ayrıldığı Türk ve Rus eşlerinden birer çocuğu olan kadının çevresine uzun süredir mutsuzluğundan şikâyet ettiği kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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