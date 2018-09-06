HABER

Rus kadın, işlettiği kafede intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ekonomik ve ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk annesi Rus Luıza K.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ekonomik ve ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk annesi Rus Luıza K. (37), işlettiği kafede kendini astı.

Olay, saat 07.30 sırasında Konyaltı ilçesi Liman Mahallesi Bileydiler Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Sabah işe gelen çalışanlar, işletme sahibi Rus uyruklu Luıza K.'yi arka bölümde tenteye bağlı ipte asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Rus kadının öldüğünü belirledi. Luıza K.'nin uzun süre alkol aldığı, kulağında kulaklıkla müzik dinlerken kendini astığı belirlendi.

Luıza K.'nin yaklaşık 3 ay önce işletmeyi devraldığı ve son ayın kirasını ödeyemediği öğrenildi. Ayrıldığı Türk ve Rus eşlerinden birer çocuğu olan kadının çevresine uzun süredir mutsuzluğundan şikâyet ettiği kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Evde doğurduğu bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attıran kadına 11 yıl hapisEvde doğurduğu bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attıran kadına 11 yıl hapis
Telefon dolandırıcıları aynı kişiden üçüncü defa para alınca yakalandıTelefon dolandırıcıları aynı kişiden üçüncü defa para alınca yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.