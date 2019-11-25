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Rus kadını tek eliyle boğmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, cinsel ilişkiye girmek istediği Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'u (42) boğduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür Tandoğan (28) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, cinsel ilişkiye girmek istediği Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'u (42) boğduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür Tandoğan (28) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Tandoğan'ın, kendisine direnen kadını bir eliyle boğarken, diğer eliyle de cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı.

Muratpaşa ilçesinde 3 Eylül akşamı, Özgür Tandoğan, Ukrayna asıllı Rus vatandaşı Yuliia Bilohub ile tanıştı. İkili bir eğlence merkezine giderek, alkol aldı. İlerleyen saatlerde de eğlence merkezinden çıkıp, Konyaaltı Sahili'ndeki ağaçlık alana gitti.

Çevredekiler ise bir kadın ile bir erkeğin elektrik trafosu arkasında kavga ettiğini görünce durumu devriye görevindeki bekçilere haber verdi. Tarif edilen yere gelen bekçiler, Tandoğan'ı, üstünde kıyafet olmayan Yuliia Bilohub'ın başına oturmuş halde buldu. Özgür Tandoğan'ı kaldıran bekçiler, kadının hayatını kaybettiğini fark etti. Gözaltına alınan Tandoğan'ın üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzük çıktı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Tandoğan'ın denetimli serbestlik kapsamında imza yükümlülüğü olduğu belirlendi. Tandoğan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Cinayetle ilgili soruşturmayı tamamlayan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Tandoğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüpheli ile Ukrayna uyruklu Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'un, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda tanışıp, eğlence merkezine gittikleri belirtildi. Alkol alan ikilinin saat 02.30 sıralarında, ıssız olan varyant bölgesinden aşağıda kalan Beach Park içerisindeki bir alana gittikleri ve burada bir trafonun arkasına geçtikleri anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli ve maktul arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maktul olay yerinden ayrılmak istemiştir. Ancak şüpheli maktulü tokatlayarak, zorla cinsel ilişkiye girmeye çalışmıştır. Şüpheli, maktulü darbederken üzerindeki değerli eşyaları da zorla almıştır. Bağıran maktulü etkisiz hale getirmek isteyen şüpheli, bir eliyle kadına cinsel istismarda bulunurken, diğer eliyle de boğazını sıkmak suretiyle, nefessiz bırakıp ölümüne sebebiyet vermiştir. Şüphelinin böylece 'kasten öldürme' suçunun yanında maktule yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli yağma' suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

BEKÇİLERİN İFADESİ

İddianamede, olaya müdahale eden bekçilerin ifadelerine de yer verildi. Bekçiler ifadelerinde, şüpheliyi yerde hareketsiz yatan kadının yanında otururken yakaladıklarını, saldırganın kendilerini görünce toparlanmaya çalıştığını söyledi. Özgür Tandoğan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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