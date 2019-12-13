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Rus kadının 13 ay önce kaçırılan çocukları Denizli’de operasyonla bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:40 | Son Güncelleme

Antalya’da yaklaşık 13 ay önce Rus annenin yanından kaybolan 2 çocuğu, Denizli Jandarma Suç ve Araştırma Timi ekipleri (JASAT) tarafından bulundu.

Antalya’da yaklaşık 13 ay önce Rus annenin yanından kaybolan 2 çocuğu, Denizli Jandarma Suç ve Araştırma Timi ekipleri (JASAT) tarafından bulundu. Olayla ilgili baba ile birklikte 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de yaşayan Ekatarina Efimova (32) ve Bekir A. (35) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. Boşanma süreci devam ettiği sırada Efimova, Irmak Liona (5) ve Edgar (4) isimli çocuklarını yanına alıp Antalya’ya giderek yerleşti. Efimova 28 Kasım 2018’de polise giderek çocuklarının kaybolduğunu belirtmesi ile kayıp başvurusunda bulundu. Antalya’da çocuklarını bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermemesi üzerine Efimova, ülkesi Rusya’ya geri göndü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri yaklaşık 2 önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova’nın boşanma sürecinde olduğu Bekir A.’yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesinin Karahayıt Mahallesi’nde Suriyeli Faysal ve eşi Senal Muhammed’in yaşadıkları eve düzenledikleri baskında yaklaşık 13 aydır kayıp olan Irmak Liona ve Edgar’ı buldu.

Boşanma aşamasında olan Efimova’nın eşi Bekir A. gözaltına alındı. Bekir A.’nın 13 ay önce çocuklarını Antalya’dan kaçırarak Denizli’ye getirdiğini ve Suriyeli bir ailenin evinde çocuklarını sakladığı ortaya çıktı. 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinde ise kayıp olan çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini belirterek, çocuklarını bulmak için aradığını söylediği belirtildi.

Efimova’nın bulunan çocukları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Denizli Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürüldüğü belirtildi. Rusya’dan gelecek olan Efimova’ya çocukların teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili olarak baba Bekir A. ve Suriyeli çift gözaltına alındı.

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