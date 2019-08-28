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Rus kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almaya kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov (25), gizlice girdiği 5 yıldızlı otelde, kendisini servis elemanı olarak tanıttığı Rus kadın turistin boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Kadının çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, olaydan 1 saat sonra jandarma tarafından yakandı.

Rus kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almaya kalkıştı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov (25), gizlice girdiği 5 yıldızlı otelde, kendisini servis elemanı olarak tanıttığı Rus kadın turistin boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Kadının çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, olaydan 1 saat sonra jandarma tarafından yakandı. Mursagulov, tutuklandı.
Olay, Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde 26 Ağustos Pazartesi günü meydana geldi. İddialara göre iş arama bahanesiyle otelleri gezen Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov, saat 16.00 sıralarında 5 yıldızlı otelin bahçe duvarından atlayarak içeri girdi. Mursagulov, odalardan birinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Rus turist N.K.'ye (66) kendisini servis elemanı olarak tanıtıp, içeriden koku geldiğini ve kontrol etmesi gerektiğini söyledi. İçeri giren Mursagulov, kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Rus turistin bağırarak yardım istemesi üzerine, kattakiler odaya doğru koşarken, yakalanacağını anlayan İstanbul Mursagulov, kaçarak uzaklaştı.
PARKTA YAKALANDI
Otel yönetimi Tekirova Jandarma Karakolu'na bilgi verdi. Hemen harekete geçen asayiş ekipleri, Mursagulov'u olaydan yaklaşık 1 saat sonra Tekirova Mahallesi'ndeki parkta tişörtünü çıkarmış ve turist gibi davranırken yakaladı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan İstanbul Mursagulov, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İstanbul Mursagulov, 'konutta veya eklentilerinde yağma' suçundan tutuklandı.
İstanbul Mursagulov'un 2017 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ve o tarihten bu yana kaçak olarak Antalya'da yaşadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Rus kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almaya kalkıştı

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