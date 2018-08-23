Rus kadının çantasının gasp edildiği anlar kamerada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Rus asıllı Katerina Gürlersan'ın (32) yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbeden Hüseyin G. (25), tutuklandı. Hüseyin G.'nin, Katerina Gürlersan'ı gasp ettiği anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1533 Sokak'ta oturan Rus asıllı Katerina Gürlersan, dün saat 14.00 sıralarında marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak üzere asansöre bindi. Bu sırada asansörün kapısını açan Hüseyin G., kadının yüzüne biber gazı sıktı. Gülersan çığlık atıp yardım isterken Hüseyin G. ise kadının elindeki çantayı alarak kaçtı.

ÇANTA İÇİNDE ÇANTA

Yardıma koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Katerina Gürlersan'ın ifadesi sonrası gaspçının eşkâlini belirleyen polis, çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ara sokaklarda yaptıkları araştırmalarda, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik sorgusu yaptı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı sırada Hüseyin G.'nin elindeki iki karton çantayı kontrol eden polis, çanta içerisindeki kadın çantasını fark etti.

Çantayı inceleyen polis, Katerina Gürlersan'a ait pasaport, cep telefonu, bir miktar para ve özel eşyaların olduğunu gördü. Şüpheli Hüseyin G.yi gözaltına alan ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Hüseyin G.'nin, gasbettiği kadın çantasını, dikkat çekmemek için en yakın pastaneden aldığı karton çantanın içine koyduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Hüseyin G., Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hüseyin G., tutuklandı.

GASP ANI APARTMANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan Hüseyin G.'nin Rus Ekterina Gürlersan'ın kolundaki çantaları alma anı saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.G.'nin, Ekterina Gürlersan'ın arkasından kapı kapanmadan binaya girdiği asansöre yönelen kadını takip ettiği görüldü. Görüntülere yansımayan bölümde kadının yüzüne biber gazı sıkan Hüseyin G.'nin Ekterina Gürlersan'ın kolundan zorla çantayı çekip alma anı ve kaçması saniye saniye görüntülere yansıdı.