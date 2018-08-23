Rus kadının çantasının gasp edildiği anlar kamerada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Rus asıllı Katerina Gürlersan'ın (32) yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbeden Hüseyin G. (25), tutuklandı. Hüseyin G.'nin, Katerina Gürlersan'ı gasp ettiği anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1533 Sokak'ta oturan Rus asıllı Katerina Gürlersan, dün saat 14.00 sıralarında marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak üzere asansöre bindi. Bu sırada asansörün kapısını açan Hüseyin G., kadının yüzüne biber gazı sıktı. Gülersan çığlık atıp yardım isterken Hüseyin G. ise kadının elindeki çantayı alarak kaçtı.

ÇANTA İÇİNDE ÇANTA

Yardıma koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Katerina Gürlersan'ın ifadesi sonrası gaspçının eşkâlini belirleyen polis, çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ara sokaklarda yaptıkları araştırmalarda, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik sorgusu yaptı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı sırada Hüseyin G.'nin elindeki iki karton çantayı kontrol eden polis, çanta içerisindeki kadın çantasını fark etti.