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Rus Kanalına ABD’nin Uydu Yayıncısından Engel

02.03.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın doğrudan yayın yapan en büyük uydu sağlayıcısı DirecTV, Rus devletinin medya kuruluşu Russia Today’in ABD’de yayın yapan kanalı RT America’yı yayın listesinden çıkarıyor

Rus Kanalına ABD’nin Uydu Yayıncısından Engel

ABD'de uydu yayınlarının en büyük sağlayıcısı olan DirecTV, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, Rus devletinin medya kuruluşu Russia Today’in (RT) İngilizce yayın yapan kanalı RT America'yı yayın listesinden çıkarmayı planladığını açıkladı.

Telekomünikasyon şirketi AT&T’nin yaklaşık yüzde 70 hisse sahibi olduğu DirecTV, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “RT America ile olan önceki anlaşmamıza uygun olarak, bu yılki sözleşmenin sona erme sürecini hızlandırıyoruz ve bugünden itibaren programlarını sağlamayacağız” ifadesini kullandı.

Bir DirecTV sözcüsü, şirketin yayın listesinde bulunan ve sözleşmeleri bu yıl sona erecek programcıları gözden geçirdiklerini kaydetti. Sözcü, RT America'nın şirketin daha geniş müşteri tabanına ne kadar değer kattığının zaten önceden incelemeye alınmış olduğunu belirtti.

DirecTV sözcüsü, Ukrayna'daki yıkıcı olayların ardından şirketin, Rus medya kuruluşunu yayın listelerinden kaldırmayı gerekli bulduğunu da sözlerine ekledi.

RT'nin genel yayın yönetmen yardımcısı Anna Belkina, yayın politikalarını savunan bir açıklama yayınladı. Belkina, RT’nin yayınlarını eleştirenlerin “Bugünlerde haberleştirdikleri ve haberleştirmeye devam ettikleri arasında doğru olmayan tek bir örnek, tek bir kanıt tanesi” tespit etmekte başarısız olduklarını söyledi.

Belkina açıklamada, “Rus sesine veya sadece farklı bir bakış açısına gelince, bunların özgür medya alanında var olmasına izin verilmiyor” ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformu Facebook’un sahibi Meta Platforms şirketi ve TikTok da hafta başında, RT'ye ve Rus haber ajansı Sputnik'e Avrupa Birliği’nde erişimi engelleyeceklerini duyurmuştu. Dijital yayın hizmeti sağlayan Roku da Avrupa'daki platformunun kanal listesinden RT'yi kaldırdığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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