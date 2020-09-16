HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus keşif uçağı, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı

Rus keşif uçağı, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 21:14 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağı olarak bilinen Tu-142 tipi uçağın Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptığını açıkladı.

Rus keşif uçağı, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın en önemli keşif uçaklarından biri olarak bilinen Tu-142 tipi deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağının bugün Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada keşif uçağına Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı Su-30 tipi uçakların eşlik edildiği belirtildi. Bu uçuştan önce yine Rusya Hava Kuvvetleri’ne bağlı 2 adet Tu-22M3 tipi bombardıman uçağının hava devriyeleri gerçekleştirdiği, söz konusu uçakların havada 4 bin 500 kilometre mesafe kaydettikten sonra üslerine geri döndüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Tu-142 tipi keşif uçağının ve öncesinde hava devriyesi yapan bombardıman uçaklarının uçuşlarının uluslararası hukuka uygun uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Ülke şokta! Korona rekor kırdıÜlke şokta! Korona rekor kırdı
Sağlık Bakanlığı kadroları için tercihler başlıyor!Sağlık Bakanlığı kadroları için tercihler başlıyor!
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
İngiltere'de 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük korona vakası
Ülke şokta! Korona rekor kırdı
İran'dan Trump'ın tehdidine Saddam'lı yanıt
İran'dan Trump'ın tehdidine Saddam'lı yanıt
Gine lideri, Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında dövdü
Gine lideri, Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında dövdü
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1132 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1132 kişi hayatını kaybetti
Sally Kasırgası Alabama'yı vurdu
Sally Kasırgası vurdu!
Kaplumbağa yiyen Avustralyalı büyükelçi gelen tepkiler üzerine özür diledi
Kaplumbağa yiyen büyükelçi özür diledi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.