Rus Kim Kardashian'ın takipçi sayısı 9 milyona dayandı!

Kıvrımlı güzelin takipçi sayısı 8.9 milyona ulaştı

Anastasia Kvitko

1 / 17 Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian’a benzeyen vücudu nedeniyle Rus Kim Kardashian olarak anılan Rus model Anastasia Kvitko, sosyal medyada ününe ün kattı.

2 / 17 Kvitko’nun Instagram'daki takipçi sayısı 9 milyona yaklaştı.

3 / 17 Rusya'nın Kaliningrad kentinde dünyaya gelen Anastasia Kvitko, Kim Kardashian'a benzeyen vücuduyla sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı halinde.

4 / 17 Şimdilerde Los Angeles'ta yaşayan genç model, Twitter'da sarı bir mayo ile paylaştığı fotoğrafın ardından binlerce kullanıcının dikkatini çekmişti.

5 / 17 Birçok modellik ajansının reddettiği güzel, kilo vererek incelmek yerine kıvrımlı vücuduyla ikon haline gelmeyi tercih etti.

6 / 17 23 yaşındaki Kvitko'nun vücudu birçok kişinin beğenisini toplarken, bazı kişilerin de eleştirilerine maruz kalıyor.

7 / 17 Vücut ölçülerinin 95-63-105 cm olduğunu belirten Kvitko, estetik operasyondan geçtiği iddialarını da reddediyor.

8 / 17 Kvitko, bir röportajda Kim Kardashian hakkında ne düşündüğü sorulduğunda "Onu beğeniyorum ama onunla karşılaştırılmaktan memnun değilim" açıklamasını yapmıştı.

9 / 17 1994 doğumlu güzelin boyu ise 175 cm.

10 / 17 Kvitko, 2014 yılından beri modellik yapıyor.

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