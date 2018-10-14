Rus Kim Kardashian'ın takipçi sayısı 9 milyona dayandı!

Kıvrımlı güzelin takipçi sayısı 8.9 milyona ulaştı
Anastasia Kvitko
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Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian’a benzeyen vücudu nedeniyle Rus Kim Kardashian olarak anılan Rus model Anastasia Kvitko, sosyal medyada ününe ün kattı.
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Kvitko’nun Instagram'daki takipçi sayısı 9 milyona yaklaştı.
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Rusya'nın Kaliningrad kentinde dünyaya gelen Anastasia Kvitko, Kim Kardashian'a benzeyen vücuduyla sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı halinde.
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Şimdilerde Los Angeles'ta yaşayan genç model, Twitter'da sarı bir mayo ile paylaştığı fotoğrafın ardından binlerce kullanıcının dikkatini çekmişti.
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Birçok modellik ajansının reddettiği güzel, kilo vererek incelmek yerine kıvrımlı vücuduyla ikon haline gelmeyi tercih etti.
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23 yaşındaki Kvitko'nun vücudu birçok kişinin beğenisini toplarken, bazı kişilerin de eleştirilerine maruz kalıyor.
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Vücut ölçülerinin 95-63-105 cm olduğunu belirten Kvitko, estetik operasyondan geçtiği iddialarını da reddediyor.
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Kvitko, bir röportajda Kim Kardashian hakkında ne düşündüğü sorulduğunda "Onu beğeniyorum ama onunla karşılaştırılmaktan memnun değilim" açıklamasını yapmıştı.
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1994 doğumlu güzelin boyu ise 175 cm.
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Kvitko, 2014 yılından beri modellik yapıyor.
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