Rus komutan canına kıydı! Gerçeği öğrenince dayanamadı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 13. tank alayından bir Rus komutanının kendini öldürdüğünü iddia etti. Kiev Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, Rusya'nın 13. tank alayından ismi açıklanmayan komutan, tanklarının %90'ının kullanılamadığını öğrenince kendini vurdu.

Daily Star'ın haberine göre, tanklardaki malzemelerin çalındığı iddia edildi.

Uzun yıllar Rusya'nın en büyük yabancı portföy yatırımcısı olan işadamı Bill Browder, mali yolsuzluğun Rus ordusunu felce uğrattığını söylüyor.

Browder, Wall Street Journal'a verdiği demeçte şöyle söyledi:

"Tahminime göre, askeri bütçenin %80'ini Rus generalleri çalmıştır. Çünkü Rusya'daki tüm bütçelerin %80'i sorumlu yetkililer tarafından çalınır."

Maaşları üstleri tarafından yağmalanan sıradan birlikler gelirlerini desteklemek için tanklarından aldıkları yakıtı karaborsada satmak durumunda kalıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Telegram'dan yaptığı açıklamada, tankların altın ve diğer değerli metalleri içeren hayati elektronik ekipmanlarının bir kısmının soyulduğunu söyledi. Bakanlık Rusya'nın "uzun vadeli depolama tesislerinden gelen önemli miktarda ekipmanı faaliyete geçirmeye çalıştığını" ve "bu ekipmanın durumunun çoğunlukla son derece yetersiz olduğunu ve bu nedenle tam kullanımını imkansız hale getirdiğini" iddia etti.

