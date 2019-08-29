HABER

"Rus korsanlar İsrailli muhalif liderin telefonunu hackledi" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

İsrail'deki ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin telefonlarının Rus korsanlarca hacklendiği öne sürüldü

KUDÜS (AA) - Rus hackerların, eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın telefonuna ve partiye ait bilgisayarlara siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre Rus bilgisayar korsanları, Gantz'ın da aralarında bulunduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın önde gelen birçok isminin telefonlarının yanı sıra partiye ait bazı bilgisayarları hackledi.

Kanalın haberinde siber saldırının, Mavi-Beyaz İttifakı'nın hizmet aldığı CGI Group adlı özel bir istihbarat firması tarafından ortaya çıkarıldığı ileri sürüldü.

Haberde, Mavi-Beyaz İttifakı'nın CGI Group ile partiye ait bilgileri basına sızdıran kişi veya kişilerin bulunması için çalıştığı ancak firmanın Rus hackerlerın, Gantz ve bazı önemli isimleri hacklediğini ortaya çıkardığı iddia edildi.

- Partiden hacklenme iddiasına yalanlama

Haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Mavi-Beyaz İttifakı'ndan söz konusu iddiaya yalanlama geldi.

İttifak'tan yapılan açıklamada, CGI Group'un partiden alacağı olduğu, ücretin ödenmesi için de Mavi-Beyaz üzerinde baskı kurmak amacıyla bu iddiayı ortaya attığı kaydedildi.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan seçimlerden önce Gantz'ın telefonunun, İranlı hackerlar tarafından siber saldırıya uğradığı ortaya çıkmıştı.

Mavi-Beyaz, Gantz'ın telefonunun hacklendiğini doğrularken, olayın birkaç sene önce yaşandığına ve erken seçim öncesi bu bilginin basına sızdırıldığına dikkati çekmişti.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Dev petrol arama platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçtiDev petrol arama platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti
Üniversite ormanı bilimsel yöntemlerle rehabilite ediliyorÜniversite ormanı bilimsel yöntemlerle rehabilite ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Benny Gantz hacker israil Rusya

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.