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Rus kozmonot Lazutkin tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 18:59 | Son Güncelleme

Mir Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, TED Üniversitesinde düzenlenen "2. Uzaya Doğru" konferansında konuşmacı oldu - Kozmonot Aleksandr Lazutkin: "Uzaya ilişkin ilk hayalim uzaydan dünyanın nasıl göründüğüne şahit olmaktı. İkinci hayalim ise yer çekimsiz ortamda uçmaktı. Üçüncü hayalim de uzaylıları görmekti" - "Yer çekimsiz ortamı yaşarken inanılmaz bir heyecan yaşadım. Bir buçuk saat sonra mide bulantıları, ardından baş ağrıları başladı. Uzaydaki 7. günümde dünyaya bir daha dönemeyeceğimizi, burada öleceğimi düşünmeye başlamıştım. O kadar kötüydüm"

Mir Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, "2. Uzaya Doğru" konferansına konuşmacı olarak katılarak kozmonot olabilmek için aldığı eğitimi, 1996'daki uzaya çıkış anı ve 6 ay süresince Mir Uzay İstasyonu'nda yaşadıklarını anlattı.

Kozmonot Lazutkin, TED Üniversitesinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören konferansta üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada, kozmonotluğun çocukluk hayali olduğunu, ancak bunun gerçekleşebilmesi için her şeyden önce sağlıklı bir birey olunması gerektiğinin altını çizdi.

Lazutkin, bu nedenle çocukluğundan itibaren spor yaptığını, yükseköğrenimini Moskova Havacılık Enstitüsü'de tamamladığını ve sağlık kontrolleri ile sınavlardan başarıyla geçerek kozmonot olduğunu söyledi.

Uzaya çıkmadan önce paraşütlerle atlayıştan deniz altında yüzmeye kadar uzanan farklı coğrafi koşullarda zorlu eğitimlerden geçtiklerini dile getiren Lazutkin, uçuş anını ve sonrasını şöyle anlattı:

"Start anından 9 dakika sonra taşıyıcı bölümden ayrıldık. Uzaya ilişkin ilk hayalim uzaydan dünyanın nasıl göründüğüne şahit olmaktı. İkinci hayalim ise yer çekimsiz ortamda uçmaktı. Üçüncü hayalim de uzaylıları görmekti. Yer çekimsiz ortamı yaşarken inanılmaz bir heyecan yaşadım. Bir buçuk saat sonra mide bulantıları, ardından baş ağrıları başladı. Uzaydaki 7. günümde dünyaya bir daha dönemeyeceğimizi, burada öleceğimi düşünmeye başlamıştım. O kadar kötüydüm. Beni ayakta tutan hep üçüncü hayalim oldu. Nihayet 8. gün uyandığımda kendimi iyi hissetmeye başlamıştım."

Lazutkin, 6 aylık uzay görevinde Mir'de çıkan yangın, güneş panellerinin açılmaması, enerji kaybı oluşması gibi pek çok sıkıntının üstesinden başarıyla geldiklerini belirterek, uzayda keyifli anlar da yaşadıklarını dile getirdi.

Ara sıra misafir de ağırladıklarını söyleyen Lazutkin, "Amerikan uzay gemisi, misafirimiz olmuştu. Bir hafta birlikte kaldık." diye konuştu.

Kozmonot Lazutkin, dünyaya dönüşünü de "6 ay sonra uçuşumuzun sonuna geldik. Uzay gemisine binerek istasyondan ayrıldık. En çok korktuğum şey, inen kapsülün paraşütünün açılmamasıydı. Paraşütlerimiz açıldı ama yumuşak iniş motorları çalışmadığı için çok sert bir iniş yaptık." ifadelerini kullandı.

Rus Kozmonot Lazutkin, daha sonra uzay istasyonundaki görüntüleri öğrencilere izletti.

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