HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi

Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi

19.03.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) varan Rus kozmonotlar, istasyona Ukrayna bayrağı renklerinde üniformalarla girdi.

Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) varan Rus kozmonotlar, istasyona Ukrayna bayrağı renklerinde üniformalarla girdi.

Üç kozmonot, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasının ardından ISS'e giren ilk Rus ekibi oldu.

Denis Matveyev, Oleg Artemyev ve Sergey Korsakov içerdeki Alman, Amerikan ve Rus meslektaşları tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Rus kozmonotların standart üniforması mavi renkteydi.

Kalkıştan önce en az bir kozmonotun üzerinde o üniforma görüntülenmişti.

Fakat kozmonotlar uzay mekiğinden istasyona geçtiğinde sarı ve üzerinde mavi şeritler bulunan üniformalar giyiyordu.

ISS'ten canlı yayınlanan basın toplantısında üniforma rengi hakkındaki bir soruyu yanıtlayan kozmonot Artemyev gülümseyerek "Renk seçme sırası bizdeydi. Elimizde çok fazla sarı malzeme birikmişti. Bu yüzden bunu seçtik" dedi.

Ukrayna'nın işgalinden bu yana dünyanın dört bir yanında insanlar Ukrayna bayrağı renklerinde giyiniyor, şehirlerin simgeleri de bu renklerde aydınlatılıyor.

Rus kozmonotların görev süresi altı ay olacak.

Onlar gelmeden önce istasyonda bulunan Rus kozmonotlar ise 30 Mart'ta Dünya'ya dönecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu Rusya, ABD, Kanada, Japonya ve birkaç ülkenin ortaklığıyla kurulmuştu.

ABD ve Rusya, yeryüzünde on yıllardır yaşadıkları gerilime rağmen bu projenin liderliğini birlikte yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Norveç'te Askeri Uçak Düştü 4 ABD Personeli ÖldüNorveç'te Askeri Uçak Düştü 4 ABD Personeli Öldü
Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymışUzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış
Bolu Dağı'nda TEM otoyolu ulaşıma kapandı! Bolu Dağı'nda TEM otoyolu ulaşıma kapandı!
Anahtar Kelimeler:
Astronot Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!

Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!

Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı

Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Son seçim anketinde Sarıgül sürprizi! İYİ Parti...

Son seçim anketinde Sarıgül sürprizi! İYİ Parti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.