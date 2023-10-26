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Rus kozmonotlardan 8 saatlik uzay yürüyüşü

26.10.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, modüle donanım yerleştirmek için yaklaşık 8 saatlik uzay yürüyüşü yaptı.

Rus kozmonotlardan 8 saatlik uzay yürüyüşü

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Poisk Mini Araştırma Modülü’nden çıkarak uzay yürüyüşü yaptı. Nauka modülüne geçiş yapan Rus kozmonotlar, modüle nano uydu ile iletişim donanımı sistemleri kurdu.

7 SAAT 41 DAKİKADA TAMAMLANDI

Rus kozmonotların 6 saat 52 dakika olarak planlanan uzay yürüyüşü, uydu sisteminin tam olarak yerleştirilememesi nedeniyle 7 saat 41 dakikada tamamlandı.

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İletişim donanımlarının modüle yerleştirme işlemleri tamamlanırken, nano uydu sistem kurulumunun bir sonraki uzay yürüyüşünde gerçekleştirileceği belirtildi. Rus kozmonotlardan Oleg Kononenko altıncı kez, Nikolai Chub ise ilk kez uzay yürüyüşü görevini gerçekleştirmiş oldu.

NASA astronotları Loral O'Hara ve Jasmin Moghbeli de 30 Ekim’de bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Uzay yürüyüşünün saat 08.05’te başlaması ve yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi planlanıyor. (İHA)

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