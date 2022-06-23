HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus Kuvvetleri Donbas'taki Kentlere Baskıyı Arttırdı

Rus Kuvvetleri Donbas'taki Kentlere Baskıyı Arttırdı

23.06.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın güneyinde iki köyü ele geçirmesi sonrasında Ukraynalı askerlerin Ruslar tarafından kuşatılma riskinden kaçınmak için Lisiçansk cephesinden çekilebileceğini söyledi

Rus Kuvvetleri Donbas'taki Kentlere Baskıyı Arttırdı

Yarın, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ”özel askeri operasyon” olarak tanımladığı Ukrayna işgalinin dördüncü ayı geride kalıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yaşadıkları yerleri terk etmesine, çok sayıda kentin enkaza dönmesine, küresel gıda ve enerji ihracatının sekteye uğramasına neden oldu.

Savaşın ilk aşamasında başkent Kiev'e yönelik saldırıların Ukraynalı direnişçiler tarafından engellenmesi üzerine Rusya, Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bölgeleri ele geçirmeye odaklanmayı sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna sanayisinin kalbi olarak bilinen Donbas'ta sürdürdüğü yıpratma savaşının en kritik noktaları, Luhansk'taki Siverskyi Donets nehrinin iki yakasındaki ikiz kentler Severodonetks ve Lisiçansk.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, bu iki kentte verilen savaşın "korkutucu bir zirve noktasına doğru ilerlediğini" söyledi.

"Ukrayna kuşatılma riskinine karşı Lisiçansk cephesinden çekilebilir"

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Rus kuvvetlerinin güneyde iki köyü ele geçirmesi sonrasında Ukraynalı askerlerin Ruslar tarafından kuşatılma riskinden kaçınmak için Lisiçansk cephesinden çekilebileceğini söyledi.

Ukrayna askerlerinin Luhansk'ta Kiev’in elinde kalan son iki kent olan Lisiçansk ve Severodonetsk'ten çekilmesi, Moskova'yı, Luhansk'ın tamamını kontrol altına alma amacına bir adım daha yaklaştıracak.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Lisiçansk'a 5 kilometre uzaklıktaki Rai-Oleksandrivka ve Loskutivka köylerinin düştüğünü doğruladı ve Rus askerlerinin bölgedeki Ukrayna kuvvetlerini kuşatmaya çalıştığını bildirdi.

Vali Hayday, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, "Kuşatılma riskinden kaçınmak için komutamız askerlerin yeni mevzilerine çekilmesi emri verebilir. Lisiçansk'ın tamamı ateş hattında. Kent için çok tehlikeli bir durum" dedi.

Ukrayna ordusu, askeri stratejisine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ancak Silahlı Kuvvetler Başkomutani Valeri Zalujni, Ukrayna'nın savunmasında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldığını kabul etti.

Zalujni, yer adı belirtmeden yaptığı açıklamada, "Daha avantajlı hat ve mevziler ele geçirmek için seyyar savunma yapmak zorunda bırakıldık. Özgürlüğün bedeli yüksek" diye konuştu.

İkmal rotaları hala açık

Vali Hayday, Lisiçansk'a hala karayoluyla ulaşmanın mümkün olmasının, sivillerin tahliyesinin devamına imkan tanıdığını söyledi. Rus TASS haber ajansı ise daha önce verdiği haberde, Rusya’nın desteklediği ayrılıkçıların Lisiçansk'ın kuşatıldığı ve kentin ikmal yollarının kesildiği yönündeki iddialarına yer vermişti.

Öte yandan üst düzey Ukraynalı bir savunma yetkilisi, askerlerinin, çoğunluğu Ruslar'ın kontrolunda olan Severodonetks'in bir kesiminde direnmeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan General Oleksiy Gromov, ikmal rotalarının zarar görmesine rağmen bu noktadaki askerlerin hala silah ve cephane alabildiğini ve yaralıların tahliyesini sürdürdüğünü söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada da Rusya'nın son saldırılarının Lisiçansk-Severodonetks hattını elinde tutmaya çalışan Ukrayna kuvvetleri üzerindeki baskıyı arttırdığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Juul’un Elektronik Sigara Ürünlerini YasaklıyorABD Juul’un Elektronik Sigara Ürünlerini Yasaklıyor
Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!
Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktıIşıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Duygulandıran görüntü! Şehitleri böyle selamladılar

Duygulandıran görüntü! Şehitleri böyle selamladılar

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

Yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke etti

Yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke etti

'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'den flaş açıklama!

'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'den flaş açıklama!

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

İlginizi Çekebilir

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.