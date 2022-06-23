Rus Kuvvetleri Donbas'taki Kentlere Baskıyı Arttırdı

Yarın, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ”özel askeri operasyon” olarak tanımladığı Ukrayna işgalinin dördüncü ayı geride kalıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yaşadıkları yerleri terk etmesine, çok sayıda kentin enkaza dönmesine, küresel gıda ve enerji ihracatının sekteye uğramasına neden oldu.

Savaşın ilk aşamasında başkent Kiev'e yönelik saldırıların Ukraynalı direnişçiler tarafından engellenmesi üzerine Rusya, Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bölgeleri ele geçirmeye odaklanmayı sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna sanayisinin kalbi olarak bilinen Donbas'ta sürdürdüğü yıpratma savaşının en kritik noktaları, Luhansk'taki Siverskyi Donets nehrinin iki yakasındaki ikiz kentler Severodonetks ve Lisiçansk.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, bu iki kentte verilen savaşın "korkutucu bir zirve noktasına doğru ilerlediğini" söyledi.

"Ukrayna kuşatılma riskinine karşı Lisiçansk cephesinden çekilebilir"

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Rus kuvvetlerinin güneyde iki köyü ele geçirmesi sonrasında Ukraynalı askerlerin Ruslar tarafından kuşatılma riskinden kaçınmak için Lisiçansk cephesinden çekilebileceğini söyledi.

Ukrayna askerlerinin Luhansk'ta Kiev’in elinde kalan son iki kent olan Lisiçansk ve Severodonetsk'ten çekilmesi, Moskova'yı, Luhansk'ın tamamını kontrol altına alma amacına bir adım daha yaklaştıracak.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Lisiçansk'a 5 kilometre uzaklıktaki Rai-Oleksandrivka ve Loskutivka köylerinin düştüğünü doğruladı ve Rus askerlerinin bölgedeki Ukrayna kuvvetlerini kuşatmaya çalıştığını bildirdi.

Vali Hayday, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, "Kuşatılma riskinden kaçınmak için komutamız askerlerin yeni mevzilerine çekilmesi emri verebilir. Lisiçansk'ın tamamı ateş hattında. Kent için çok tehlikeli bir durum" dedi.

Ukrayna ordusu, askeri stratejisine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ancak Silahlı Kuvvetler Başkomutani Valeri Zalujni, Ukrayna'nın savunmasında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldığını kabul etti.

Zalujni, yer adı belirtmeden yaptığı açıklamada, "Daha avantajlı hat ve mevziler ele geçirmek için seyyar savunma yapmak zorunda bırakıldık. Özgürlüğün bedeli yüksek" diye konuştu.

İkmal rotaları hala açık

Vali Hayday, Lisiçansk'a hala karayoluyla ulaşmanın mümkün olmasının, sivillerin tahliyesinin devamına imkan tanıdığını söyledi. Rus TASS haber ajansı ise daha önce verdiği haberde, Rusya’nın desteklediği ayrılıkçıların Lisiçansk'ın kuşatıldığı ve kentin ikmal yollarının kesildiği yönündeki iddialarına yer vermişti.

Öte yandan üst düzey Ukraynalı bir savunma yetkilisi, askerlerinin, çoğunluğu Ruslar'ın kontrolunda olan Severodonetks'in bir kesiminde direnmeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan General Oleksiy Gromov, ikmal rotalarının zarar görmesine rağmen bu noktadaki askerlerin hala silah ve cephane alabildiğini ve yaralıların tahliyesini sürdürdüğünü söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada da Rusya'nın son saldırılarının Lisiçansk-Severodonetks hattını elinde tutmaya çalışan Ukrayna kuvvetleri üzerindeki baskıyı arttırdığı bildirildi.

