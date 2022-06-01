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Rus Kuvvetleri Sanayi Kenti Syevyerodonetsk'te İlerliyor

01.06.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın doğusunun geniş bir bölümünü ele geçirmeyi hedefleyen Rus kuvvetleri bugün de sanayi kenti Syevyerodonetks'in merkezine doğru ilerleyişini sürdürdü. Sovyet dönemi kenti Syevyerodonetks'te büyük bir kimyasal madde fabrikası bulunuyor

Rus Kuvvetleri Sanayi Kenti Syevyerodonetsk'te İlerliyor

Ukrayna'nın doğusunun geniş bir bölümünü ele geçirmeyi hedefleyen Rus kuvvetleri bugün de sanayi kenti Syevyerodonetks'in merkezine doğru ilerleyişini sürdürdü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 98'inci günündeki işgalde Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki bölgelerde altyapıyı vurduğunu bildirdi. Bu bölgede yer alan ve Rus kuvvetlerinin 27 Mayıs'ta ilk kez giriş yaptığı simgesel öneme sahip sanayi kenti Syevyerodonetks, son birkaç haftadır Rusya'nın kara harekatının odak noktası haline geldi.

Sovyet dönemi kenti Syevyerodonetks'te büyük bir kimyasal madde fabrikası bulunuyor. Luhansk Valisi Serhiy Gayday'a göre Rus hava saldırıları dün fabrikaya isabet etti. Gayday, zehirli nitrik asit dolu bir deponun vurulduğunu, havaya pembe renkli dumanlar yükseldiğini söyledi.

"Rusya bir uçaktan azot fabrikasına saldırdı, bunun sonucunda zehirli maddeler etrafa yayıldı" diyen Gayday, kentte bulunanlardan iç mekanlarda kalmalarını istedi. Reuters haber ajansı, fabrikadaki gelişmelerin nedenini bağımsız kaynaklardan doğrulayabilmiş değil.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus kuvvetlerinin Syevyerodonetks kentinin kuzey, güney ve doğu bölgelerini bombardımana tuttuğu ayrıntısını paylaştı.

Rusya'nın Syevyerodonetks'i ve Siverskiy Donets nehrinin batı kıyısındaki daha küçük Lisiçansk kentini ele geçirmesi durumunda Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ı oluşturan iki bölgeden biri olan Luhansk'ı tamamen ele geçirmiş olacak. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in kilit önem taşıyan hedeflerinden biri, Donbas'ın kontrolunun tamamını almak.

Syevyerodonetks idaresi yetkilisi Oleksandr Stryuk, Reuters'a verdiği söyleşide, Ukrayna kuvvetlerinin kentin sadece yüzde 20'sinde egemen olduğunu, Rus kuvvetlerinin kentin yüzde 60'ını ele geçirdiğini, geri kalan kısımlarınsa "sahipsiz bölge" olduğunu söyledi.

Stryuk, "Kentin yüzde 20'si silahlı kuvvetlerimiz tarafından şiddetli bir şekilde savunuluyor. Rus askerlerini püskürtme girişimlerinde bulunuyorlar. Her şeye rağmen kenti özgürlüğüne kavuşturmayı umuyoruz" dedi.

Luhansk Valisi Gayday da Lisiçansk kentini savunmanın, tepelik bir bölgede olması nedeniyle daha kolay olduğunu, ancak Rus kuvvetlerinin Syevyerodonetsk'i tamamen ele geçirdikten sonra Lisiçansk'ı da topçu ateşiyle hedef alacağını kaydetti.

Rusya yanlısı Luhansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, TASS haber ajansına, kentin altyapısını korumak için Rusya yanlısı güçlerin beklenenden yavaş ilerlediğini ve "kimyasal madde fabrikalarının civarında dikkatli olduklarını" söyledi.

Syevyerodonetsk'te uzun zamandır faaliyet gösteren yardım kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi'nin Başkanı Jan Egeland, kentte su, gıda, ilaç ve elektrik enerjisine erişimi olmayan 12 bin sivilin mahsur kaldığını bildirdi.

Savaş başlamadan önce Syevyerodonetsk'te yaklaşık 120 bin kişi yaşıyordu.

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Rusya Ukrayna
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