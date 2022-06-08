Rus Kuvvetleri Severodonetsk'e Baskıyı Sürdürüyor

Enkaz altındaki sanayi kenti Severodonetsk'te direnmeye devam eden Ukrayna askerleri, bugün Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesini ele geçirmeye çalışan Rus kuvvetlerinin ağır saldırısı altında kaldı.

Ukrayna'da şiddetli çatışmaların olduğu bir başka bölge olan güney kesimlerdeyse yetkililer, Rusya'nın gıda ürünü depolarına ve tarım alanlarına yönelik saldırılarının bazı gelişmekte olan ülkelerde açlık krizinin patlak verebileceği kaygısına neden olan küresel gıda krizini daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Rus kuvvetleri haftalardır işgalin başladığı 24 Şubat'tan önce yaklaşık 106 bin nüfusa sahip olan ancak şu anda enkaz yığınına dönüşen sanayi kenti Severodonetsk'i ele geçirmeye odaklanıyor. Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Ukrayna kuvvetlerinin kenti teslim etmediğini söyledi.

Vali Hayday, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, "Çatışmalar hala devam ediyor, ordumuz daha güçlü mevzilere çekilmek zorunda kalsa da kimse kenti teslim etmeyecek. Bu, birilerinin kenti teslim ettiği anlamına gelmiyor, ama geri çekilmek zorunda kalabilirler" şeklinde konuştu.

Hayday ayrıca Rus kuvvetlerinin hem Severodonetsk hem de Siverskyi Donets nehrinin karşı kıyısında bulunan ve daha küçük bir kent olan Lisiçansk'a yönelik topçu ateşi ve bombardımanı arttıracağını kaydetti.

Luhansk ve Donbas bölgesini oluşturan komşusu Donetks'in bazı kesimleri 2014 yılından beri Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde bulunuyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksands Motuzyanik, Rus kuvvetlerinin Ukrayna askerlerine kıyasla Senerodonetsk'te 10 kat daha fazla askeri teçhizata sahip olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansı, Senerodonetks'te sahadaki durumu bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

Rusya, Mart ayında Kiev'ın dış mahallelerinde yenilgiye uğradıktan sonra dikkatini Donbas bölgesini ele geçirmeye çevirmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin makamından yapılan açıklamada, son 24 saatte Luhansk'ta iki kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bildirildi. Harkiv'deyse dört kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Donbas'ta hala Ukrayna'nın elinde bulunan ve Severodonetsk'in 85 kilometre batısında olan Sloviansk'ta kadınlar ve küçük çocuklar, yardım toplamak için sıraya girdi. Kent sakinlerinin kovalarla kentin diğer ucuna su taşıdığı görüldü.

Sloviansk'ta yaşayanların çoğu, Rus kuvvetlerinin kuzeyde yeniden toparlanarak saldırıya geçmeye hazırlanması üzerine kaçmış olsa da, kentte hala 24 bin kişi yaşıyor.

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'deyse halkın bir önceki gün maruz kaldıkları topçu saldırısından sonra enkaz temizliği yaptığı görüldü. Ukrayna askerleri, Rus kuvvetlerini geçen ay kentin dış mahallelerinden püskürtmüş olsa da Rusya yine de Harkiv'e yönelik gelişigüzel saldırılarını sürdürüyor.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntüleri, Salı gece geç saatlerde füzeyle yapıldığından şüphelenilen saldırı sonucu içinde bir süpermarketin de bulunduğu bir alışveriş merkezinin vurulduğunu gösteriyor. Dronla çekilen görüntülerdeyse dev binanın çatısında geniş bir delik açıldığı görülüyor.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söyleyen süpermarket işletmecisi Svitlana Diulina, binayı destekleyen sütunların tamamen tahrip olduğunu belirtti.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, önümüzdeki hafta, savaş suçlarının ayrıntılarını içeren bir sistem başlatacaklarını açıkladı.

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, olası savaş suçlarına ilişkin 16 binden fazla soruşturma açtı, sekiz dava dosyası hazırladı, 104 zanlının kimliğini belirledi.

